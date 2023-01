La cargo bike di Toyota entra nel mercato francese

30 Gennaio 2023

Toyota, uno dei principali produttori al mondo di automobili, entra nel mercato delle cargo bike: la nuova bici da carico a pedalata assistita, realizzata in partnership con l’azienda Douze Cycles di Digione (Borgogna), sarà venduta in Francia a partire da settembre attraverso la rete dei 300 concessionari del marchio automobilistico del Sol Levante.

La cargo bike di Toyota

Con questa mossa Toyota “ha intrapreso la sua trasformazione per diventare l’azienda di mobilità leader a livello mondiale. Una visione e un percorso che passano in particolare attraverso l’elettrificazione dei motori per il raggiungimento delle emissioni zero ma anche attraverso lo sviluppo delle micro-mobilità di cui la bicicletta è parte”, sottolinea la nota di presentazione del nuovo prodotto, frutto della partnership stretta a luglio scorso con la Douze Cycles di Digione.

La cargo bike “Douze Cycles x Toyota Mobility”

Il mercato delle bici da carico

D’altra parte, come abbiamo a più riprese raccontato su Bikeitalia, le cargo bike sono utilizzate da un numero crescente di utenti, in aggiunta o in alternativa all’auto, per esigenze professionali (consegne locali) ma anche private, come il trasporto dei bambini e la spesa. Dunque il fatto che un grande produttore di automobili punti anche su questo segmento per diversificare i prodotti e intercettare una nuova clientela è indicativo di un trend a livello di mercato.

Toyota: dall’ibrido alle cargo bike

Frank Marotte, presidente e ceo di Toyota France, spiega il senso di questa collaborazione: “25 anni fa Toyota ha aperto la strada dell’ibrido con la prima generazione di Prius, indicando così la via della decarbonizzazione. L’ibrido, di cui Toyota è ormai diventata leader mondiale, è ora al centro della strategia multitecnologica del marchio che consente di soddisfare le specifiche esigenze di mobilità di ciascun consumatore”.

Una partnership strategica per Douze Cycles

Dal canto suo il presidente e fondatore di Douze Cycles, Thomas Coulbeaut, riconosce il valore strategico di questa partnership: “Per Douze Cycles è una grande opportunità e l’inizio di una grande avventura associarci per la prima volta a una casa automobilistica. Con Toyota France, condividiamo la stessa visione e vogliamo costruire insieme la mobilità di domani”.

Ciclologistica (e non solo)

Come sappiamo, le cargo bike come mezzi di trasporto merci sono particolarmente efficaci – soprattutto per le consegne in città, nei centri storici e “per l’ultimo miglio” dove diventa il mezzo da preferire sia dal punto di vista della logistica che da quello delle emissioni. Non a caso anche un attore importante come Amazon sta guardando con molto interesse alle cargo bike per abbattere le emissioni legate alle proprie consegne.

La cargo bike “Douze Cycles x Toyota mobility”

La bici da carico “Douze Cycles x Toyota mobility” è a pedalata assistita ed è frutto di 10 anni di esperienza dell’azienda di bici francese con sede a Digione nella progettazione di cargo bike che considera “ideazione e produzione come parte di un approccio globale che tiene conto non solo delle esigenze degli utenti ma anche dell’impatto ambientale dei suoi prodotti sull’ambiente durante il loro intero ciclo di vita”, come riporta la nota di presentazione della cargo bike realizzata in partnership con Toyota.

Il design della cargo bike

La cargo bike in questione ha il telaio in fusione di alluminio, senza saldature, con un design che punta sulla leggerezza e sul dinamismo delle forme. Il piano di carico – lungo 850 mm e della portata di 100 Kg – è progettato per armonizzarsi con la forma del mezzo ed è versatile, grazie a vari punti di ancoraggio sulla piattaforma per trasformarlo a seconda delle necessità. Un grande cassone appositamente adattato raggiunge 300 litri di capacità. I cavi sono integrati e tutti i rivestimenti sono sfoderabili, per favorirne la manutenzione.

Può trasportare fino a 3 bambini (o una persona adulta)

La cargo bike “Douze Cycles x Toyota Mobility” può trasportare fino a tre bambini – o anche una persona adulta – con un accessorio apposito: “Grazie al box dedicato in polipropilene espanso con telaio in alluminio, i passeggeri vengono trasportati in sicurezza in un vero e proprio guscio. Le cinture a bretella chiuse da una fibbia magnetica sono sia efficaci che pratiche. Il comfort del passeggero non viene dimenticato con schienale e sedile in tessuto traspirante, sedili e cinture regolabili in altezza e gradino per agevolare la salita a bordo”, spiega la nota che illustra la specifica tecnica. Inoltre la cargo bike della Toyota in pochi minuti può essere separata in due parti – telaio anteriore e telaio posteriore – cosa che ne facilita lo stoccaggio

Motorizzazione

La cargo bike è dotata di serie di un motore elettrico Yamaha che sviluppa una potenza nominale di 250 Watt. La batteria da 500 Wh è rimovibile e può essere ricaricata completamente in 4 ore da una presa di corrente standard. A seconda dell’uso, l’autonomia può arrivare fino a 100 chilometri una sola carica.

Sicurezza

La cargo bike “DOUZE Cycles x Toyota Mobility” offre il baricentro più basso della sua categoria, che garantisce stabilità, soprattutto a pieno carico. La cargo bike è adatta a ciclisti la cui altezza è compresa tra 1,55 e 1,95 metri. Da ferma, la stabilità è garantita da un ampio e robusto cavalletto che permette di caricare e scaricare la cargo bike in tutta sicurezza. Una volta ripiegato, questo cavalletto scompare completamente nello spessore della pedana, permettendo di attraversare marciapiedi e passaggi sopraelevati senza intoppi.

Sterzo e manovre

Pioniera nella sterzatura tramite cavi su bici da carico, Douze Cycles ha ulteriormente perfezionato la sua tecnologia e sulla bici da carico realizzata in partnership con Toyota France i quattro cavi rivestiti sono migliorati per rendere lo sterzo ancora più preciso qualunque sia il carico. Le pulegge dello sterzo sono ora integrate nella bici e il sistema consente una rotazione di 75° su ciascun lato del punto zero per una manovrabilità ottimale.

Freni a disco, pneumatici rinforzati, luci a led

I due freni a disco a quattro pistoncini ad azionamento idraulico Tektro M750 di nuova generazione garantiscono potenza e longevità ottimali. Gli pneumatici Schwalbe Pick-Up, appositamente progettati per le bici da carico, offrono stabilità, aderenza e comfort eccezionali, supportando al tempo stesso i carichi più pesanti. Infine, la tecnologia di illuminazione a led Busch & Müller IQ-XS Friendly offre ai ciclisti una visione e una visibilità paragonabili a quelle degli automobilisti.

Riparabilità e riciclabilità

La riparabilità della cargo bike è stata ottimizzata da una costruzione basata sull’assemblaggio di 17 parti completamente indipendenti e intercambiabili. Inoltre il telaio può ospitare diversi motori, consentendo di cambiare il motore senza cambiare la cargo bike: il tutto per massimizzare ulteriormente la durata del veicolo. Infine, in previsione della fine del suo ciclo di vita, la bici da carico “Douze Cycles x Toyota Mobility” è stata progettata per essere facilmente smontata per massimizzarne la riciclabilità.