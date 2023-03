Shimano CUES: finalmente il basso di gamma è comprensibile

3 Marzo 2023

Semplificazione e compatibilità: sono queste le due parole chiave che caratterizzano il nuovo ecosistema di componenti Shimano CUES, un nuovo approccio all’entry level e al medio/basso di gamma per ridurre le differenze e moltiplicare le possibilità di configurazione e personalizzazione della propria bicicletta. D’altra parte la casa giapponese, forte di un’esperienza centenaria nel settore del ciclo, ha deciso di standardizzare la compatibilità tra i componenti in un’ampia gamma di categorie e creare una piattaforma progettata da zero per semplificare l’esperienza di pedalare in bicicletta.

Adv



Shimano CUES: caratteristiche

Le caratteristiche principali dell’ecosistema Shimano CUES, oltre alle già citate semplificazione e compatibilità, sono la resistenza garantita dalla tecnologia LINKGLIDE, presentata qualche tempo fa, per offrire cambi di rapporto più fluidi e di conseguenza aumentare la durabilità dei componenti. L’acronimo CUES sta per Create Unique ExperienceS: dunque un altro aspetto centrale del tutto è la possibilità di personalizzazione offerta da questa nuova piattaforma.

Shimano CUES semplifica la vita (anche ai negozianti)

Un’altra caratteristica di cui tenere conto – specie in questo periodo di crisi generalizzata e rallentamenti nella catena di fornitura delle materie prime, dopo il boom della pandemia – è l‘azzeramento delle differenze tra un numero consistente di gruppi che presentavano ciascuno il proprio set di componentistica e che invece, adesso, faranno parte di un’unica grande famiglia. Questo cambio di paradigma consentirà anche ai negozianti di ridurre le loro esigenze di inventario e di poter creare un magazzino più snello e pronto per venire incontro alle esigenze dei clienti. Un fattore non secondario che persegue due obiettivi: sostituzione dei ricambi in tempi più celeri e maggiore possibilità di personalizzazione della propria bicicletta.

Shimano CUES: 9 / 10 / 11 velocità

Il cambio di paradigma che riduce le differenze tra i vari gruppi del medio-basso di gamma ha prodotto un ecosistema integrato in cui la trasmissione può essere a 9 / 10 / 11 velocità con componenti tutti intercambiabili tra loro, grazie alla spaziatura dei pignoni unificata: quindi deragliatori, pignoni, cassette e catene. Questo semplificherà non solo la manutenzione ma anche l’approvvigionamento da parte dei rivenditori e la disponibilità sul mercato.

Shimano CUES: pacco pignoni 11 velocità, 11-50 denti

Versatilità

La gamma di componenti Shimano CUES si presenta come la più compatibile e versatile di sempre: al momento questa novità – presentata per bici con manubrio flat (mtb, ibride, city bike) – andrà a sostituire prossimamente Alivio, Acera e Altus. Ma all’orizzonte si profila la stessa sorte anche per i gruppi stradali Claris, Sora e Tiagra. Quindi la tradizionale filosofia della tecnologia a cascata sarà superata da questo nuovo ecosistema di componentistica sempre più integrata ed intercambiabile.

Peraltro lo Shimano CUES è già compatibile anche con la trasmissione elettronica, come avevamo avuto modo di scrivere su Bikeitalia qualche tempo fa. E le novità della casa giapponese per quanto riguarda la trasmissione stanno andando anche in altre direzioni.

Shimano CUES è compatibile con la trasmissione elettronica

Durabilità e facilità d’uso

Come sottolinea la nota di presentazione della novità: “Grazie all’impiego della tecnologia di trasmissione SHIMANO LINKGLIDE la durata complessiva di un componente si estende garantendo un’esperienza di cambiata fluida per tutte le biciclette, che siano tradizionali o a pedalata assistita. Il profilo dei denti delle cassette, più alti e spessi, fornisce una superficie aggiuntiva alla catena che ne mitiga i salti e ne distribuisce le forze nella pedalata per prevenire l’usura prematura dei componenti dovuta all’inesperienza dei ciclisti alle prime armi”.

Shimano CUES | Le specifiche

Ecosistema unificato che presenta una gamma semplificata di componenti – trasmissioni Shimano a 9, 10 e 11 velocità.

– trasmissioni Shimano a 9, 10 e 11 velocità. Componenti progettati specificamente per il ciclista di tutti i giorni con l’obiettivo di migliorare la versatilità di tutta la gamma.

con l’obiettivo di migliorare la versatilità di tutta la gamma. Ecosistema di trasmissioni che riduce la complessità dei componenti a vantaggio di una chiara compatibilità tra i gruppi.

a vantaggio di una chiara compatibilità tra i gruppi. I componenti possono essere mescolati tra più gruppi di biciclette e stili di guida, aprendo nuove possibilità per le combinazioni dei componenti.

di biciclette e stili di guida, aprendo nuove possibilità per le combinazioni dei componenti. La tecnologia LINKGLIDE garantisce una trasmissione altamente durevole migliorando le prestazioni di cambiata.

garantisce una trasmissione altamente durevole migliorando le prestazioni di cambiata. Cambio fluido e intuitivo in entrambe le direzioni durante la pedalata sotto carico.

in entrambe le direzioni durante la pedalata sotto carico. Durata elevata dei componenti: cassette e catene costruite per resistere all’usura quotidiana e costante di biciclette tradizionali o a pedalata assistita.

Per maggiori informazioni: bike.shimano.com