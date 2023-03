17 Marzo 2023

La Fiera del Cicloturismo 2023 a Bologna, oltre a una ricca area espositiva, avrà anche una parte completamente dedicata ai Bikeitalia Talks con numerosi ospiti che illustreranno in ogni sua declinazione il variegato mondo del viaggiare in bicicletta. Presentazioni, storie di viaggio e di terre da scoprire, con mille spunti per immaginare e prepararsi alla propria prima – o alla prossima – esperienza di un viaggio in bicicletta.

Fiera del Cicloturismo 2023 – ospiti e programma dei Bikeitalia Talks

Bikeitalia Talks – Programma di sabato 1 aprile 2023

Si comincia sabato 1 aprile alle 10:30 con Davide Cassani, che farà gli onori di casa in quanto presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna. E racconterà sicuramente qualche interessante aneddoto da ex ciclista su strada e commentatore televisivo italiano, già commissario tecnico della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada dal 2014 al 2021.

A seguire alle 11:00 salirà sul palco dei Bikeitalia Talks Sergio Borroni, medico con la passione di viaggiare in bicicletta in tutto il mondo, che da cicloavventuriero aiuteròà il pubblico a risolvere “5 dubbi sui viaggi in bici”.

Intermezzo cicloturistico alle 11:30 con la Catalogna che presenterà la propria offerta per i visitatori in bicicletta con una relazione di Marta Teixidor, direttrice del Catalan Tourist Board.

Catalogna in bici

Alle 12:00 un momento sicuramente molto atteso e soprattutto utile per chiunque voglia percorrere tanti chilometri in bici: “Comfort in viaggio – La scelta della sella giusta per viaggiare”, a cura di Omar Gatti, Health Cycling Specialist e biomeccanico di Bikeitalia (evento realizzato in collaborazione con Selle SMP).

Nuova presentazione di una destinazione ciclistica: le Fiandre che saranno raccontate da Silvia Clarin, responsabile dei progetti digitali di VisitFlanders, l’ente del turismo delle Fiandre in Italia.

Anteprima assoluta di “Women Don’t Cycle”

Alle 13:00 un evento speciale in anteprima, la prima proiezione pubblica del Docu-Film “Women Don’t Cycle” di Manon Brulard, un lavoro terminato durante la pandemia che parla delle donne che lei ha incontrato durante il suo viaggio in bici verso il Giappone.

Alla Fiera del Cicloturismo 2023 anteprima assoluta di “Women Don’t Cycle” di Manon Brulard

Alle 14:00 un’isola considerata un continente in miniatura che è entrata nel cuore di milioni di cicloturisti e ciclisti, dai neofiti ai professionisti: Gran Canaria sarà presentata da Silvia Livoni Colombo.

Il giornalista, ciclista e scrittore Davide Marzocco alle 14:30 racconterà il bikepacking dell’estate 2022 che – in dieci giorni – lo ha visto scalare 10 Duemila fra Italia e Francia.

Paola Gianotti: “Nulla è impossibile, basta crederci”

Alle 15:00 la detentrice di 4 Guinness World Record Paola Gianotti – atleta, viaggiatrice, autrice, speaker motivazionale e paladina della sicurezza stradale – sarà intervistata da Paolo Pinzuti, Cycling Executive Officer di Bikenomist, in una sessione dal titolo “Nulla è impossibile, basta crederci”.

Fiera del Cicloturismo: Paola Gianotti protagonista ai Bikeitalia Talks

Alle 15:30 un incontro pratico molto interessante dedicato alla preparazione fisica: “Come allenarsi per un viaggio in bici”, a cura di Alessandro Rovelli – laureato in Scienze Motorie presso l’università di Urbino, appassionato e praticante sport di endurance quali ciclismo e running – biomeccanico titolare del Bikeitalia LAB di Rimini.

I cicloviaggiatori Simona Pergola e Daniele Carletti di BeCycling alle 16:00 racconteranno le loro pedalate in Turchia in una presentazione che sottolineerà il carattere magico e fiabesco delle atmosfere, dei profumi e dei colori incontrati lungo la strada tra Occidente e Oriente.

Alle 16:30 saliranno sul palco dei Bikeitalia Talks le Cicliste per caso Silvia Gottardi e Linda Ronzoni che racconteranno “La Spagna a due ruote”.

Il direttore dell’Apt Basilicata Antonio Nicoletti e il ciclista professionista Domenico Pozzovivo alle 17:00 racconteranno la Basilicata in bici, una terra con “nuovi orizzonti da scoprire”.

Alle 17:30 ultimo evento in programma per il primo giorno di incontri con due autori di libri di viaggio in bicicletta: Claudio Pedroni, che per Ediciclo ha scritto numerose guida tra cui quella della Ciclopista del Sole – Eurovelo 7, e Roberto Tomesani autore del libro “La via del mare e altre storie“.

Bikeitalia Talks – Programma domenica 2 aprile 2023

Il secondo giorno dei Bikeitalia Talks si aprirà alle 10:30 con la sessione “In viaggio in bici con i bambini” di Sara Poluzzi, manager, life coach, cicloattivista bolognese e ideatrice del bike coaching.

Alle 11:00 i partecipanti saranno trasportati con la fantasia “In bici in Sicilia” grazie alle slide della presentazione di Ermanno Cacciatore (Servizio Marketing e Accoglienza, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, Regione Siciliana).

Fiera del Cicloturismo 2023 – la Regione Siciliana si presenta ai Bikeitalia Talks

Appuntamento alle 11:30 con la “cicloviaggiatrice lenta” Monica Nanetti che racconterà la sua esperienza “In bici e treno attraverso l’Europa”.

Alle 12:00 Decathlon illustrerà come viaggiare in modo sostenibile e MADE by Turisanda, tour operator del Gruppo Alpitour, racconterà come la passione muove le persone.

L’ultracyclist Omar Di Felice, reduce dalla sua ultima impresa estrema, alle 12:30 farà un racconto sulla gestione del limite: un incontro che si preannuncia già ad alto tasso di adrenalina.

[Alle 13:00 ci sarà la replica del Docu-Film Women Don’t Cycle, presentato in anteprima assoluta sabato 1 aprile]

La Toscana presenterà il primo Atlante regionale degli itinerari cicloturistici, un incontro a cura di Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica, che si terrà alle ore 14:00.

Alle 14:30 il testimonial Marco Aurelio Fontana, mountain biker e ciclocrossista, presenterà “Il Biellese, terra di viaggio in bicicletta”, in collaborazione con Atl Terre dell’Alto Piemonte – Biellese, Valsesia e Vercellese.

Appuntamento alle 15:00 con il pioniere dei cicloavventurieri estremi Dino Lanzaretti, che parlerà a ruota libera delle sue esperienze in bici ai confini del mondo.

Alle 15:30 un importante momento di informazione/formazione molto utile per chi si accinge a compiere un lungo viaggio in bici: “La posizione in sella per viaggiare”, a cura di Lorenzo Davini, tecnico collaboratore della Nazionale Italiana di ciclismo su pista e biomeccanico presso il Bikeitalia LAB di Milano.

Alle 16:00 la direttrice della Fiera del Cicloturismo Pinar Pinzuti, Cycling Brainwasher e menbro del consiglio EuroVelo, illustrerà alcuni dei principali eventi ciclistici del 2023 fino al 2-3 dicembre quando, sempre a Bologna, si terrà la convention Campus Bike dedicata alla salute in bicicletta.

Per maggiori informazioni sui contenuti dei Bikeitalia Talks: www.fieradelcicloturismo.it