Parma: al via gli incentivi 2023 per l’acquisto di ebike e cargo bike

17 Marzo 2023

Il Comune di Parma e Infomobility mettono a disposizione incentivi per l’acquisto di ebike e cargo bike a pedalata assistita: il fondo stanziato di 222.000 euro è riservato ai residenti a Parma che a partire dal 20 marzo 2023 acquisteranno una ebike o una cargo bike a pedalata assistita. Per l’ebike il bonus erogato sarà di 300 euro, per la cargo bike a pedalata assistita di 500 euro. Una misura per favorire l’acquisto e, dunque, gli spostamenti in sella a mezzi più ecologici e meno impattanti dell’automobile.

Parma: incentivi 2023 ebike e cargo bike

Chi è residente a Parma e vuole acquistare una ebike o una cargo bike a pedalata assistita, dal 20 marzo 2023 (ore 12.00 – mezzogiorno) può richiedere un incentivo pari a 300 euro per l’acquisto di una ebike o 500 euro per una cargo bike elettrica. L’incentivo non può essere richiesto per ebike e cargo bike a pedalata assistita acquistate prima del 20 marzo 2023.

Come funziona

L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Parma che acquistano un ebike o una cargo bike a pedalata assistita a partire dal 20 marzo 2023 (ore 12:00 – mezzogiorno) e fino al 16 gennaio 2024, fino ad esaurimento del fondo disponibile. Non saranno ammessi acquisti effettuati prima della data indicata, l’incentivo non è retroattivo. Non hanno diritto all’incentivo le persone domiciliate ma non residenti nel Comune di Parma.

Documentazione richiesta

La domanda di richiesta incentivo va fatta attraverso la compilazione del form di contatto che sarà disponibile online a partire dalle ore 12:00 del 20 marzo 2023 come specificato nel regolamento:

L’incentivo erogato non può:

superare il 50% della spesa sostenuta per il solo acquisto della ebike o cargo bike a pedalata assistita;

per il solo acquisto della ebike o cargo bike a pedalata assistita; essere cumulato con ulteriori agevolazioni statali o con incentivi erogati da altri enti o amministrazioni sul medesimo oggetto.

Gli incentivi sono versati direttamente sul numero di conto corrente indicato nella domanda secondo l’ordine temporale di presentazione delle stesse a partire dal 20 marzo 2023 (ore 12:00 – mezzogiorno) e non oltre il 16 gennaio 2024, fino ad esaurimento del fondo.

Ogni singolo veicolo può accedere una sola volta agli incentivi e ogni singolo destinatario può richiedere un solo incentivo.

Incentivi: somma disponibile

L’iniziativa prevede una somma disponibile di € 222.000,00 finanziata al 50% dal Comune di Parma e da Infomobility S.p.a. nell’ambito delle politiche a favore della mobilità sostenibile.

Gli obiettivi dell’iniziativa

promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici;

utilizzare nuove tecnologie per il trasporto urbano per un miglioramento della qualità dell’aria;

incentivare l’utilizzo della bicicletta a pedalata assistita come mezzo individuale alternativo.

Nota bene

Attenzione, non saranno ritenute valide le domande:

supportate da fattura/ricevuta non regolare (es. priva di codice fiscale dell’acquirente) o data antecedente all’avvio dell’iniziativa (20 marzo 2023 ore 12:00 – mezzogiorno);

(es. priva di codice fiscale dell’acquirente) o data antecedente all’avvio dell’iniziativa (20 marzo 2023 ore 12:00 – mezzogiorno); supportate da fattura/ricevuta fiscale senza prova di pagamento o che abbiano qualsiasi forma di finanziamento a rate;

o che abbiano qualsiasi forma di finanziamento a rate; priva di dichiarazione di conformità all’Articolo 50 del Codice della Strada attestata dal venditore o dal costruttore;

attestata dal venditore o dal costruttore; riferite a soggetti diversi da quelli menzionati nei documenti fiscali d’acquisto.

Se in sede d’istruttoria della domanda verranno riscontrate difformità nella documentazione presentata, Infomobility invierà all’indirizzo email comunicato in fase di domanda una richiesta di integrazione.

Come presentare la domanda

Il form di richiesta sarà online a partire dalle ore 12:00 del 20 marzo 2023: solo da allora sarà possibile richiedere l’incentivo direttamente sul sito www.infomobility.pr.it compilando l’apposito form (non è necessaria la registrazione).