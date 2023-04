Alla Fiera del Cicloturismo per trovare nuove mète da visitare in bici

2 Aprile 2023

La due giorni della Fiera del Cicloturismo 2023 a Bologna, sabato 1 e domenica 2 aprile presso lo spazio DumBo, rappresenta un format in cui sono presenti le destinazioni da visitare in bicicletta, gli operatori che facilitano e rendono possibile questa modalità di fruizione e tutto quanto gira intorno alla bici come mezzo per viaggiare.

Ma la parte del protagonista, come ha dimostrato la prima giornata dell’evento che è stato letteralmente preso d’assalto dai visitatori, la fa la curiosità delle persone interessate a cicloviaggiare.

In Fiera è presente anche lo stand del Bikeitalia LAB in cui i biomeccanici daranno consigli utili per la messa in sella anche in vista di un viaggio in bici e prenderanno le prenotazioni per poter fare una visita biomeccanica prossimamente in uno dei laboratori presenti in Italia.

Bikeitalia Talks – Il programma di domenica 2 aprile

Il secondo giorno dei Bikeitalia Talks si apre alle 10:30 con la sessione “In viaggio in bici con i bambini” di Sara Poluzzi, manager, life coach, cicloattivista bolognese e ideatrice del bike coaching.

Alle 11:00 i partecipanti vengono trasportati con la fantasia “In bici in Sicilia” grazie alle slide della presentazione di Ermanno Cacciatore (Servizio Marketing e Accoglienza, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo, Regione Siciliana).

Appuntamento alle 11:30 con la “cicloviaggiatrice lenta” Monica Nanetti che racconta la sua esperienza “In bici e treno attraverso l’Europa”. A seguire, alle 12:00, Decathlon illustrerà come viaggiare in modo sostenibile e MADE by Turisanda, tour operator del Gruppo Alpitour, racconterà come la passione muove le persone.

Omar Di Felice: “La gestione del limite”

Grande attesa per la presenza alla Fiera del Cicloturismo 2023 dell’ultracyclist Omar Di Felice, reduce dalla sua ultima impresa estrema, che alle 12:30 fa un racconto sulla gestione del limite: un incontro che si preannuncia già ad alto tasso di adrenalina.



Alla Fiera del Cicloturismo per trovare ispirazione per viaggiare in bici

La sessione pomeridiana si apre con la Toscana che presenta il primo Atlante regionale degli itinerari cicloturistici, un incontro a cura di Francesco Tapinassi, direttore Toscana Promozione Turistica, che si tiene alle ore 14:00.

Alle 14:30 il testimonial Marco Aurelio Fontana, mountain biker e ciclocrossista, presenta “Il Biellese, terra di viaggio in bicicletta”, in collaborazione con Atl Terre dell’Alto Piemonte – Biellese, Valsesia e Vercellese. Con qualche anticipazione sulle novità che lo riguardano per questo 2023 in bicicletta.

Dino Lanzaretti: “Viaggia con me”

Un altro personaggio di riferimento nel panorama dei viaggi in bici estremi: appuntamento poi alle 15:00 con il pioniere dei cicloavventurieri estremi Dino Lanzaretti, che parlerà a ruota libera delle sue esperienze in bici ai confini del mondo.

Alle 15:30 un importante momento di informazione/formazione molto utile per chi si accinge a compiere un lungo viaggio in bici: “La posizione in sella per viaggiare”, a cura di Lorenzo Davini, tecnico collaboratore della Nazionale Italiana di ciclismo su pista e biomeccanico presso il Bikeitalia LAB di Milano.

Saluti e pedalata finale

Alle 16:00 la direttrice della Fiera del Cicloturismo Pinar Pinzuti, Cycling Brainwasher e menbro del consiglio EuroVelo, illustra alcuni dei principali eventi ciclistici del 2023 fino al 2-3 dicembre quando, sempre a Bologna, si terrà la convention Campus Bike dedicata alla salute in bicicletta.

E alle 17:30 dallo spazio DumBo parte la pedalata finale della Fiera del Cicloturismo, organizzata dalle associazioni ciclistiche bolognesi: il deflusso verso la Stazione Centrale attraverserà “Bologna e i suoi canali” al ritmo lento del pedale in forma cicloturistica, per scoprire angoli nascosti della città all’insegna dello spirito dell’evento che ha animato questo weekend bolognese. Arrivo previsto a destinazione alle 19:00.

Per maggiori informazioni sulla Fiera del Cicloturismo 2023: www.fieradelcicloturismo.it