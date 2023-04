L’ebike con tanta autonomia nata per l’avventura

11 Aprile 2023

È tempo di programmare le prossime vacanze in sella. È dunque anche il momento di pensare alla bici – o all’ebike – più adatta per il nostro prossimo viaggio. Una bici a pedalata assistita votata a percorrere tanti chilometri in modo confortevole e sicuro apre a nuove possibilità e permette di vivere nuove avventure, lasciando alle spalle la routine e consentendo al cicloviaggiatore di esplorare in sicurezza la destinazione scelta.

Pathlite:ON 9 SUV LTD

La Pathlite:ON 9 SUV LTD è l’ebike più avanzata della categoria Touring di Canyon, una scelta ottimale per esplorare il territorio e trascorrere nel migliore dei modi il proprio tempo libero all’aria aperta.

L’ebike di Canyon modello Pathlite:ON 9 SUV LTD

Le caratteristiche di questa ebike per cicloviaggiare

La Pathlite:ON 9 LTD è una bici full optional che unisce sportività e funzionalità; è affidabile su tutti i tipi di terreno; ha caratteristiche extra di qualità che le regalano un tocco di innovazione, tecnologia premium e maneggevolezza superiore. Non ultimo, ha un design innovativo ed elegante. La batteria ha una grande capacità – con un’autonomia fino a 150 chilometri – il motore è potente e sono presenti diverse funzionalità dedicate alla sicurezza.

Cominciamo proprio dalla batteria: Bosch performance Line CX Smart System da 750 Wh rende possibile un lungo viaggio prima della ricarica, infatti permette un’assistenza alla pedalata del 340% e una coppia di 85 Nm, che significa una grande quantità di potenza su terreni misti e le salite.

E a proposito di terreni misti, l’ingegnoso sistema ABS (Anti-lock Breaking System) Bosch impedisce lo slittamento della ruota anteriore e il sollevamento di quella posteriore in caso di frenata improvvisa.

Comfort e prestazioni

Gli standard sono elevati, sia per il comfort, sia per le prestazioni. Il sistema di guida a bassa manutenzione e il cambio di marcia wireless, uniti a un elegante telaio a gradini che rende più semplice la salita e la discesa anche quando la bici è carica di bagagli, garantiscono una grande libertà di movimento.

Per quanto riguarda gli optional per il manubrio, è possibile scegliere tra due soluzioni, il Bosch Kiox 300 e lo SmartphoneGrip. Il primo è il display ideale per pianificare il percorso e per le tracce GPS. La navigazione e la connessione ad app funzionali come Strava e Komoot offrono consentono una “guida intelligente”. Lo SmartphoneGrip invece è il supporto da manubrio per montare il proprio smartphone: è sufficiente scaricare l’app eBike Flow e toccare Ride Screen per avere i dati della velocità, il tempo di percorrenza e la distanza. Sullo schermo viene visualizzato anche il livello di carica della batteria.

Canyon Pathlite:ON SUV LTD

Per vincere l’ansia da furto, Canyon ha installato un sistema di protezione aggiuntiva gratuita. Tramite il collegamento del display all’app Bosch eBike Flow lo smartphone si trasforma in chiave digitale, da utilizzare per disattivare il motore dopo la pedalata.

Un’idea di destinazione per ottenere il meglio dalla Pathlite:ON SUV LTD? Le Colline del Prosecco o la Basilicata, per testare il piglio avventuroso di questa bici.

Per maggiori informazioni sulla Pathlite:ON SUV LTD consultare l’indirizzo: www.canyon.com

[Contenuto realizzato in collaborazione con Canyon]