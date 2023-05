Metà dei bambini italiani vuole andare a scuola a piedi o in bici

2 Maggio 2023

La mobilità sostenibile e la creazione di spazi sicuri per i bambini sono i temi principali del sondaggio commissionato da Clean Cities, che ha intervistato bambine e bambini italiani per scoprire come si spostano per andare a scuola e come vorrebbero farlo.

Strade Scolastiche: i bambini italiani le promuovono

L’88% degli intervistati vorrebbe avere una strada scolastica, ma solo il 7% ne ha una. Il 47% viene accompagnato a scuola in auto o in moto, ma il 50% preferirebbe camminare, andare in bicicletta o usare un monopattino. Inoltre, il 48% delle bambine e dei bambini italiani intervistati ha risposto che la ragione per cui non camminano o non vanno in bicicletta di più è perché è troppo pericoloso.

Vogliamo percorsi casa-scuola protetti

Per rispondere a queste esigenze, la coordinatrice della campagna Strade Scolastiche per Clean Cities Italia Anna Becchi ha sottolineato l’importanza di realizzare subito Strade scolastiche davanti a tutte le scuole: “Il sondaggio ci conferma che le bambine e i bambini in Italia reclamano il bisogno di spazi in sicurezza dove giocare, di aria pulita e di percorsi casa-scuola protetti dove potersi muovere a piedi e in bici. È ora che le amministrazioni si prendano la responsabilità e realizzino Strade scolastiche da subito davanti a tutte le scuole. È una urgenza che esprimono i bambini, i diretti interessati al loro futuro, ma lo dicono anche i dati2, le esperienze e le tendenze in Europa verso città con meno auto e più mobilità sostenibile”.

Perché le Strade Scolastiche?

Le strade scolastiche sono un elemento essenziale di una mobilità sostenibile e a zero emissioni, che metta al centro lo spazio per le persone e riduca la centralità dell’auto nelle nostre città. Quindi le strade scolastiche possono ridurre l’inquinamento e garantire la salute e la sicurezza stradale, contribuendo anche al gioco libero e allo sport, oltre ad incentivare l’autonomia e lo sviluppo di comunità educanti intorno ai bambini. Le strade scolastiche sono uno strumento utile a ridurre l’inquinamento dell’aria nelle immediate vicinanze delle scuole.

[Strade Scolastiche Roma | Credit Scuola Pisacane | Associazione Pisacane 0-99]

Streets for kids

In questo contesto, il movimento europeo “Streets for kids” organizza la terza mobilitazione europea per venerdì 5 maggio 2023, in cui migliaia di bambini e bambine scenderanno in strada con girotondi, biciclettate e giochi in strada per chiedere più strade scolastiche. La creazione di queste strade protette e sicure può contribuire alla realizzazione delle “Città 30”, un progetto che punta a ridurre il traffico veicolare nelle città italiane, favorendo invece la mobilità sostenibile.

La Città 30 sarà il tema portante di MobilitARS che si terrà a Bologna dal 4 al 6 maggio 2023 con un ricco programma in cui relatrici e relatori affronteranno compiutamente il tema nel corso di sessioni e workshop specifici. E proprio da Bologna sabato 6 maggio sarà lanciata la proposta di legge nazionale per le Città 30 in tutta Italia.

Le mobilitazioni in Italia venerdì 5 maggio 2023

Ci saranno oltre 80 eventi in tutta Italia da Cagliari a Genova, da San Benedetto Del Tronto a Verona; solo le città di Roma e Milano aderiranno con rispettivamente 35 e 20 azioni.

Qui Roma

A Roma, si sono susseguite, con la precedente e attuale amministrazione, le dichiarazioni di voler avviare nuove strade scolastiche, tra sperimentazioni e progetti da mettere in atto. Ad oggi però ne risultano attive solo tre o quattro e non ci sono tempi certi per la realizzazione delle altre. Alcuni municipi sono però più avanti nella pianificazione, in particolare il Primo Municipio, il Terzo e il Dodicesimo hanno patrocinato l’iniziativa del 5 maggio prossimo.

Tra le iniziative da segnalare, in Via Monte Ruggero 30 a Roma, dalle ore 16.00 alle 18.00, si terrà un pomeriggio di giochi e attività in strada. Intervengono Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola del Comune di Roma, Eugenio Patané, Assesse alla Mobilità del Comune di Roma, Paolo Marchionne, Presidente del Terzo Municipio, Anna Becchi, coordinatrice della campagna Strade Scolastiche per Clean Cities Italia.

Qui Milano

A Milano, la giornata “Streets for kids” seguirà la selezione dei progetti “Piazze Aperte per Ogni Scuola”, promosso dall’Amministrazione Comunale. Tra le iniziative, in via Faravelli / Via Gattamelata, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, la strada sarà aperta al gioco, alle attività e ai laboratori per bambini.

