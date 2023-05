Diventa un/a Flandrien: sfida i muri e il pavé del ciclismo sportivo delle Fiandre

17 Maggio 2023

Esiste una Regione, nel nord del Belgio, dove soffrire in sella a una bicicletta dà grande soddisfazione, anzi piacere. Siamo nelle Fiandre, territorio d’elezione del ciclismo sportivo, tra saliscendi e diabolico pavé, a volte reso ancora più sfidante dal fango e dalla pioggia. Sui muri fiamminghi stringono i denti anche i professionisti, che vanno a tutta per vincere il breve ma intensissimo Giro delle Fiandre, la mitica e temibile Ronde Van Vlaanderen.

L’epica del ciclismo fiammingo narra di gare tra caratteristici villaggi tradizionali e verdissime campagne. I nomi impronunciabili delle competizioni – Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Nokere Koerse, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen – evocano la leggenda, il sogno.

La resistenza alla fatica e alle avversità fino al traguardo trasforma il ciclista in un vero Flandrien. È la dimostrazione di avere la tempra d’acciaio, di essere implacabili. L’appellativo Flandrien è infatti concesso alle leggende del ciclismo che hanno dato prova di massima grinta e resistenza, come Eddy Merckx. Sono veri Flandrien Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Alessandro Bettiol. E sono Flandrien Marta Bastianelli, Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky. Perché essere Flandrien non è una questione di genere.

E tu? Tu vuoi essere un/una Flandrien? Se non ti arrendi mai, non pensi ai polpacci doloranti e continui a pedalare anche nelle condizioni climatiche più avverse, puoi entrare nella leggenda. In qualunque momento dell’anno, in qualunque stagione, con qualsiasi tempo atmosferico.

The Flandrien Challenge

Chiunque desideri cimentarsi con i muri e il pavé fiamminghi può partecipare a The Flandrien Challenge – The Unbelievable Ride, un percorso creato da Cycling in Flanders in collaborazione con l’app Strava.

Come funziona la Challenge? Per partecipare ed entrare nella leggenda, ogni ciclista deve effettuare l’accesso con Strava e percorrere tutti i 59 segmenti che la compongono in meno di 72 ore. Non c’è un ordine predefinito per i percorsi, ognuno può decidere liberamente da dove cominciare. Non c’è nemmeno una scadenza, perché The Flandrien Challenge è un prodotto permanente. Perciò non c’è fretta, hai tutto il tempo per prepararti, allenarti e programmare il viaggio nelle Fiandre, magari durante la prossima estate oppure nella prossima stagione delle classiche primaverili.

Cosa si vince? Il nome di chi riesce a rimanere nei tempi viene inciso su una pietra che ricorda il mitico pavé, ed esposto sul Wall of Fame del Centrum Ronde Van Vlaanderen, il museo di Oudenaarde dedicato alla storia del ciclismo belga.

Ripercorrere i tracciati delle gare fiamminghe

​Non ti basta? Vuoi cimentarti sul tracciato dei Campionati del Mondo di Ciclismo su strada nel 2021? Oppure vuoi correre lungo le strade su cui si allenava Eddy Merckx? Lo puoi fare, scegliendo uno dei 32 percorsi che evocano gare, campionati e campioni del ciclismo.

Nel 2021 a Lovanio si celebravano i 100 anni dei Campionati del mondo su strada UCI, Julian Alaphilippe si portava a casa il titolo dopo una gara emozionante, l’affluenza dei tifosi era impressionante: una grande festa ciclistica. Per provare a rivivere queste emozioni puoi pedalare negli splendidi dintorni di Lovanio, ripercorrere senza respiro la Moskesstraat a Terlanen, la salita dello Smeysberg a Huldenberg, la Bekestraat a Eizer e la veloce, pendente curva a gomito di Overijse. Ma a differenza dei professionisti, tu puoi goderti l’esperienza, rallentare, anzi, fermarti e approfittare di uno dei caffè per ciclisti e assaggiare una delle innumerevoli birre belghe.

Con 525 vittorie nel corso di 12 anni, Eddy Merckx è il ciclista più vincente che il ciclismo abbia mai conosciuto. ​È il Cannibale, la leggenda delle Fiandre. Nel Brabante fiammingo esiste una pista ciclabile di 70 km a lui intitolata che parte dal celebre caffè per ciclisti Boerenhof e porta lungo le stesse strade dove il giovane Eddy Merckx si allenava. ​I più arditi invece possono ripercorrere i luoghi dove Merckx vinse, il 17 settembre 1977, l’ultima delle sue gare. Il circuito è un’esperienza da Giro delle Fiandre che include salite sull’Oude Kwaremont, Paterberg, Kluisberg e Hotondberg. Si attraversa la splendida campagna e il panorama è incantevole.

I prossimi appuntamenti per tutti

Nelle Fiandre, nei prossimi mesi, puoi anche partecipare a diverse ciclosportive. Si comincia il 4 giugno con la PlugPlug Voorkempen, un giro gravel attraverso il Voorkempen, a nord-est di Anversa basato su tracciato GPS. Si può scegliere una corsa di 60, 100, 150 o 200 chilometri con una percentuale fuoristrada intorno al 75%.

Nel weekend del 9-11 giugno si tiene invece uno degli eventi ciclistici più amati dagli appassionati del vintage: la Retro Ronde, un evento ciclistico nostalgico e colorato durante il quale ciclisti provenienti da tutta Europa indossano abiti retrò e guidano biciclette classiche. La Retro Ronde non è una competizione, è una piacevole corsa domenicale attraverso il paesaggio ondulato delle Ardenne fiamminghe. Le biciclette devono essere rigorosamente in stile vintage o, ancor meglio, antecedenti al 1987, così come l’abbigliamento indossato dai partecipanti.

Dal 30 giugno al 2 luglio 2023 è invece il momento della Flanders Gravel Koppenberg una competizione che permette di scoprire le bellezze delle Fiandre su strade sterrate, ciottoli e salite mitiche. Si possono scegliere tre percorsi di 80, 120 o 160 km, tutti con partenza e arrivo a Oudenaarde, la città del Giro delle Fiandre. La partecipazione è divisa in tre categorie e fasce di prezzo differenziate in base ai servizi acquistati: Saturday Trooper, Weekend Warrior e Weekend Warrior+. Nei pacchetti sono inclusi non solo la gara e il pacco gara, ma anche pasti, birrette, caffè, assistenza tecnica, workshop, l’accesso al festival di chiusura e, nel caso del Warrior+ anche il pernottamento.

In bici nelle Fiandre come un vero Flandrien

Il mondo gravel, però, troverà la sua massima espressione nel 2024 quando il Brabante fiammingo ospiterà i Campionati del Mondo UCI Gravel. Un appuntamento internazionale molto atteso, che fa seguito all’edizione 2021 dei Campionati del Mondo su strada, un grande successo sportivo e un esempio virtuoso dal punto di vista ambientale (secondo il primo report di sostenibilità mai redatto per un campionato mondiale di ciclismo, c’è stata una riduzione del 52% delle emissioni di CO2).

Per approfondire i percorsi, le competizioni e trovare i suggerimenti per un viaggio sportivo nelle Fiandre, fai riferimento a Cycling in Flanders, il brand di VISITFLANDERS per gli appassionati di ciclismo.

