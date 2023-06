A Mantova il raduno europeo dei viaggiatori in bicicletta: è tempo di BAM!

8 Giugno 2023

È arrivato il weekend dell’evento dedicato ai viaggiatori in bicicletta. A Mantova dal 9 all’11 giugno 2023 si tiene BAM!, il raduno europeo giunto alla sua nona edizione.

Adv



Le premesse sono entusiasmanti, infatti BAM! Europe, promette di essere un’edizione dai grandi numeri. Sono infatti migliaia i viaggiatori e bikepacker che si stanno avvicinando a Mantova da tutta Italia e dall’estero.

Unico nel suo genere in Europa, BAM! ha visto la luce nel 2015 e da evento si è trasformato in un vero e proprio movimento: un punto di riferimento per tutti coloro che vivono il ciclismo come parte di uno stile di vita e come filosofia di viaggio.

I ciclisti arrivano a Mantova su bici di ogni tipo, con una passione che li accomuna: la voglia di pedalare, esplorare e condividere. Nel 2022 i chilometri totali percorsi dai partecipanti che hanno raggiunto BAM! in bici sono stati 200.000.

Il programma

Sono oltre 30 gli incontri, i workshop, la musica e le pedalate in programma.

Sul palco si alterneranno storie e racconti sulla bellezza del viaggio in sella a una bici, con il focus non sulla performance, ma sull’esperienza. Negli spazi dell’evento c’è inoltre posto per degustazioni, corsi di meccanica, yoga, cucina in viaggio e musica. Non mancano ovviamente le pedalate, come la Women’s ride di sabato mattina. Un’opportunità per tutte le donne, le donne trans e le persone non binarie di ritrovarsi in una community internazionale di cicliste e pedalare in compagnia sugli sterrati attorno a Mantova.

Cos’è BAM!

BAM! è l’acronimo di Bicycle Adventure Meeting. È un evento che ha come pilastri i valori essenziali della comunità del cicloturismo e dei viaggi sostenibili. Nelle giornate della manifestazione non ci sono gare e premi, ma tanta condivisione. Per rispondere allo spirito ciclistico e sostenibile, si invitano i partecipanti a raggiungere il village dell’evento a Mantova in bicicletta.

BAM! è un evento gratuito a ingresso libero. Per maggiori informazioni www.bameurope.it