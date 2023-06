Come le ebike possono cambiare la mobilità delle nostre città

13 Giugno 2023

In Italia c’è un enorme potenziale inespresso di mobilità sostenibile: quasi l’80% degli spostamenti che complessivamente compiamo per andare al lavoro, a fare la spesa e a coprire il tragitto casa-scuola è inferiore ai 10 chilometri. Nel 30% dei casi la distanza è più breve di 2 chilometri. Ma qui scatta il paradosso, tutto italiano: nonostante dobbiamo percorrere distanze molto brevi, come cittadini ci spostiamo poco a piedi e ancora meno in bicicletta. L’automobile viene utilizzata praticamente in due spostamenti su tre, mentre la bicicletta in meno del 5% dei casi (Fonte ISFORT).

Adv



“Trasformare la mobilità urbana: l’opportunità per eBike e eCargobike”

Ma cosa succederebbe se questo potenziale inespresso venisse invece sfruttato? Per dare una risposta solida e scientificamente fondata a questa domanda Bosch eBike Systems, divisione del Gruppo Bosch attiva nel settore delle ebike e della mobilità con prodotti e servizi digitali, ha commissionato uno studio dal titolo “Trasformare la mobilità urbana: l’opportunità per eBike e eCargobike”, disponibile sul sito www.boschebike.com.

Il partner a cui Bosch ebike ha affidato la ricerca è Decisio, uno dei principali istituti di consulenza nel settore della programmazione e valutazione delle politiche territoriali, sociali e dei trasporti, in particolare nel campo della mobilità attiva e dello spazio pubblico.

Come e perché l’ebike può trainare il cambiamento

La ricerca riguarda la bicicletta a pedalata assistita e il suo potenziale di trasformazione della mobilità urbana anche dal punto di vista degli impatti economici, sociali ed ambientali. Dal rapporto emerge infatti che già oggi l’ebike può soddisfare una gran parte della mobilità quotidiana degli italiani, anche perché rispetto alla “bici muscolare” presenta molti vantaggi:

il motore elettrico facilita l’utilizzo per tutti gli spostamenti quotidiani;

grazie alla pedalata assistita muoversi in bicicletta diventa possibile ovunque, non solo in pianura, e per chiunque indipendentemente dall’età e dalle condizioni fisiche;

l’infrastruttura di ricarica è già qui, perché basta una presa domestica per ricaricare la batteria che si sfila dalla bici e si porta a casa o in ufficio;

anche quando si devono trasportare carichi pesanti o accompagnare i bambini, le biciclette elettriche da carico, dette eCargobike, sono ideali per qualsiasi ambito urbano e si stanno diffondendo velocemente in tutta Europa.

L’ebike può sostituire l’automobile?

A fronte di questi vantaggi vi è un certo consumo di energia, e quindi un impatto ambientale maggiore rispetto alla bici muscolare, ma dato che la ebike può sostituire molti spostamenti fatti in automobile, è anche con quest’ultima che viene confrontata all’interno dello studio. Considerando l’intero ciclo di vita del mezzo (e quindi produzione e smaltimento di batterie e componenti, oltre che il consumo di energia per il suo utilizzo), la ebike emette 8-10 volte meno CO2 di un’automobile a benzina, e 5-6 volte meno di un’auto elettrica a parità di chilometri percorsi (3).

Il risparmio economico

La ricerca prende poi in esame l’impatto della eBike da un punto di vista economico su tre livelli: quello privato o micro-economico, quello macroeconomico e quello socio-economico collettivo. Da un punto di vista privato, una famiglia con due automobili arriva a spendere, in 60 anni, oltre 370mila euro per il loro acquisto e mantenimento. Se una delle due auto fosse sostituita con una eBike o una eCargobike la famiglia risparmierebbe oltre 150mila euro nel corso di una vita.

Anche da un punto di vista macro-economico, in termini di crescita del PIL e di creazione di posti di lavoro, i segnali emersi dallo studio sono positivi: il settore della eBike è caratterizzato da un importante fenomeno di “reshoring”, ossia il ritorno in Italia e in Europa della produzione di componentistica e di assemblaggio. Già oggi il 50% del valore economico di una eBike venduta in Europa è prodotto nel continente, e le proiezioni sono incoraggianti: la produzione di 2,8 milioni di biciclette all’anno farà ritorno in Europa, e il valore della produzione di eBike sul continente crescerà fino a 6 miliardi di euro entro il 2025 (Fonte: Banca Ifis, Ecosistema della Bicicletta 2022).

Impatto positivo sulla salute

Il lavoro di Decisio si interroga poi su quali sarebbero gli impatti socioeconomici sulla collettività di un maggior utilizzo della eBike in sostituzione di alcuni spostamenti fatti in automobile. Non è solo la già citata riduzione delle emissioni di CO2: anche l’impatto positivo sulla salute grazie all’aumento di attività fisica è significativo, e l’effetto ‘negativo’ dell’assistenza elettrica (che quindi fa compiere meno sforzo a parità di chilometri percorsi rispetto alla bicicletta muscolare) è in gran parte controbilanciato dal fatto che chi possiede una eBike percorre in media più chilometri.

Lo studio conferma come eBike e eCargobike possano rappresentare un’opportunità per le imprese e le famiglie italiane, che beneficerebbero di una mobilità più economica ed egualitaria e di una migliore qualità della vita, riducendo il traffico, la sedentarietà, l’inquinamento locale e molti dei problemi che affliggono le nostre città.

Opportunità per i meccanici di bici specializzati

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la necessaria manutenzione e riparazione delle bici e delle ebike: la crescita del settore in futuro, con più mezzi a pedalata assistita venduti e circolanti, farà aumentare la domanda di manodopera specializzata che sappia lavorare con perizia sulle diverse motorizzazioni e sulla componentistica delicata delle ebike. Per questo chi ha la passione per la meccanica della bicicletta e ha voglia di trasformarla in una professione può formarsi ad hoc con corsi come il Masterclass in Meccanica Ciclistica di Bikeitalia e saper mettere le mani, in maniera professionale, su qualsiasi tipo di bicicletta, comprese le ebike e le eCargobike, segmenti trainanti della mobilità urbana del futuro.