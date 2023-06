Milano in bici: continua il pressing dei cittadini per la ciclabile sul Ponte della Ghisolfa

13 Giugno 2023

I cittadini e le cittadine di Milano chiedono al Sindaco Beppe Sala e all’Assessora alla Mobilità Arianna Censi di mettere in sicurezza il Ponte della Ghisolfa per chi lo percorre in bicicletta: la richiesta di realizzare una pista ciclabile sul ponte e misure temporanee per garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni va avanti da molto tempo (a questo link le puntate precedenti, ndr). Nonostante le richieste e le numerose email inviate proprio in questi ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha risposto solo una volta e la soluzione prospettata promette di risolvere il problema tra due anni. Al momento, dunque, non sono state prese misure immediate e il problema della sicurezza di chi pedala sul Ponte della Ghisolfa rimane irrisolto.

L’appello al Sindaco e all’Assessora

“Gentile Sindaco, gentile Assessora, siamo il gruppo di cittadine e cittadini che in questi anni ha manifestato per chiedere dapprima di realizzare una pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa e poi, in attesa dell’opera definitiva, di predisporre misure temporanee per mettere in sicurezza questa infrastruttura per persone in bicicletta, pedoni e monopattini. Dal 1 febbraio ad oggi avete ricevuto una email al giorno da una persona sempre diversa nella quale vi sono state poste queste domande:

in quale annualità del Piano Triennale delle Opere Pubbliche è previsto che sia finanziato l’intervento?

nel nuovo cronoprogramma, quando è previsto l’inizio dei lavori e che durata è stimata?

quali interventi provvisori sono stati previsti e verranno fatti nel frattempo, per migliorare subito la sicurezza di chi percorre il ponte della Ghisolfa a piedi o in bicicletta, facendo di tutto per evitare l’accadimento di ulteriori incidenti (es. corsia ciclabile, controllo della velocità delle auto con autovelox, installazione di cartelli ‘rispetta il ciclista 1.5 mt’, dossi stradali ecc.)?

Le email mandate sono più di 80″, scrivono i cittadini e le cittadine di “Non vediamo l’ora” che già avevano chiesto di accelerare l’iter dei lavori per la messa in sicurezza del Ponte della Ghisolfa.

Milano vince il bando di Bloomberg per le ciclabili

Nel frattempo, il Comune di Milano ha vinto un bando internazionale promosso da Bloomberg philanthropies per la realizzazione di infrastrutture ciclabili. Milano riceverà un finanziamento di 400.000 dollari per sviluppare un itinerario ciclabile che collegherà 40 istituti scolastici. Questa vittoria è stata annunciata il 3 giugno scorso, nel corso della Giornata mondiale della Bicicletta. La “Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI)” mira a promuovere la mobilità sostenibile, la salute e il benessere dei cittadini. Oltre a fornire finanziamenti, le città vincitrici riceveranno assistenza tecnica per lo sviluppo e la progettazione delle infrastrutture ciclabili.

“Le piste ciclabili non sono servizi, sono infrastrutture essenziali per le città – ha affermato Janette Sadik-Khan, responsabile dei trasporti presso Bloomberg associates ed ex commissario del Dipartimento dei trasporti di New York –. Queste sovvenzioni aiuteranno queste 10 città a intraprendere l’azione decisiva necessaria per trasformare le strade e rappresentano un punto di svolta sulla sicurezza, sull’inquinamento e sul cambiamento climatico”.

E il Ponte della Ghisolfa?

Nonostante il Comune di Milano abbia recentemente vinto questo bando internazionale per la realizzazione di infrastrutture ciclabili e si sia impegnato a promuovere la mobilità sostenibile, resta ancora irrisolto il problema della sicurezza dei ciclisti sul Ponte della Ghisolfa. È quindi auspicabile che il Comune di Milano prenda finalmente atto delle preoccupazioni dei cittadini e agisca tempestivamente per affrontare il problema, garantendo un ambiente sicuro e accessibile a tutti coloro che scelgono di spostarsi in bicicletta a Milano. Anche sul Ponte della Ghisolfa.