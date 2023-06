Pedalate in Faccia | Autovelox irregolare, multa annullata: e la sicurezza stradale?

13 Giugno 2023

Qualche giorno fa un giudice di pace ha pensato bene di accogliere dei ricorsi di automobilisti e di annullare delle sanzioni accertate in automatico da un autovelox.

Autovelox irregolare in viale Fulvio Testi a Milano: multa annullata dal giudice di pace

Il dispositivo in questione è installato (ben si noti, a seguito di una specifica autorizzazione prefettizia) a Milano in viale Fulvio Testi, un’imponente arteria di penetrazione a carreggiate separate e tre corsie per senso di marcia, munita di controviali e sede separata per i tram.

Autovelox irregolare, multa annullata

Il motivo dell’annullamento? L’assenza delle banchine laterali che, secondo la normativa vigente dal 2001, va prevista per le strade urbane di scorrimento; e siccome l’installazione in ambito urbano di un autovelox era, ai tempi del rilascio dell’autorizzazione, possibile solo su tali categorie di strade, ecco che secondo il giudice deve ritenersi impropria la classificazione adottata e con essa la possibilità di installare l’autovelox.

Si potrebbe sin troppo facilmente contestare nel merito tale motivazione, come speriamo faranno i legali del Comune di Milano, ma vi tedieremmo a morte e, soprattutto, non è questo il punto che ci interessa sollevare.

E la sicurezza stradale?

Quello che vogliamo sottolineare è come una condizione – l’assenza di banchina – evidentemente destinata ad accrescere il livello di pericolosità di una strada, sia stata poi utilizzata per impedire un provvedimento che, a rigor di logica, da tale assenza dovrebbe essere ancora più motivato.

Ora siamo senza banchine e senza controllo di velocità: con buona pace della coscienza del giudice di pace.