La riconversione dei meccanici: dalle auto alle ebike, opportunità e prospettive

22 Giugno 2023

Verso una riconversione dei meccanici dall’auto all’ebike? Il settore dell’automobile si avvicina a una vera e propria rivoluzione con il divieto dell’utilizzo dei motori a combustione interna per le automobili nuove vendute in Europa a partire dal 2035.

Questa decisione, presa dall’Europarlamento, avrà un impatto senza precedenti sulle abitudini degli automobilisti. E, naturalmente, sul settore industriale dell’auto che ha un ruolo significativo nell’economia europea e mondiale. Mentre le reazioni a questa decisione sono variegate, è evidente che sarà necessaria una riconversione e un adeguamento per far fronte a questa nuova realtà.

Riconversione meccanici: dall’auto all’ebike

Impatto sulla professione dei meccanici di auto

Con il divieto dei motori a combustione, i meccanici di auto si troveranno di fronte a una necessaria riconversione della propria professione: la competenza nel riparare e mantenere motori a combustione diventerà obsoleta, mentre la domanda di conoscenze nella manutenzione e riparazione di veicoli elettrici – come le ebike, gli scooter e le auto elettriche – aumenterà in modo significativo. I meccanici di auto dovranno acquisire nuove conoscenze e competenze per adattarsi a questa evoluzione tecnologica della domanda e del mercato.

Opportunità di riconversione

Nonostante le preoccupazioni sulle perdite di posti di lavoro nell’industria automobilistica tradizionale, ci sono anche opportunità positive da considerare. Meccanici di auto esperti possono sfruttare le loro competenze tecniche esistenti per effettuare una transizione verso la manutenzione e la riparazione di veicoli elettrici. Le competenze fondamentali come la diagnosi dei problemi, la gestione dei sistemi elettrici e l’uso di strumenti specializzati saranno ancora richieste, ma dovranno essere integrate con nuove conoscenze sul funzionamento dei veicoli elettrici, come appunto le ebike.

La crescente popolarità delle ebike

Un settore che sta vivendo una crescita significativa – come confermano i dati – è quello delle ebike, biciclette a pedalata assistita che utilizzano motori elettrici per fornire una spinta aggiuntiva al ciclista. Le ebike stanno guadagnando popolarità come alternativa ecologica ai veicoli a motore e come mezzo di trasporto urbano sostenibile. La manutenzione e la riparazione delle ebike richiedono competenze specifiche, e i meccanici di auto potrebbero trovare nuove opportunità lavorative specializzandosi in questo settore in crescita.

Investimenti nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze

Per facilitare la transizione dei meccanici di auto verso la manutenzione dei veicoli elettrici, saranno necessari investimenti significativi nella formazione e nell’aggiornamento delle competenze. Le istituzioni educative, le associazioni di settore e le aziende.

Per imparare a riparare e manutenere le biciclette e specificatamente anche le ebike è possibile frequentare corsi come il Masterclass in Meccanica Ciclistica di Bikeitalia che fornisce le conoscenze necessarie per ampliare le proprie competenze nel settore e riqualificare il proprio profilo professionale nell’ambito della riparazione e dell’assistenza meccanica delle due ruote a pedalata assistita.