Milano: blocco stradale in piazzale Loreto contro la strage dei ciclisti

23 Giugno 2023

Milano: un blocco stradale contro la strage dei ciclisti. Questa mattina, intorno alle 8, un centinaio di ciclisti ha organizzato una protesta a Milano bloccando il traffico in piazzale Loreto per circa mezz’ora. La manifestazione è stata una risposta all’ennesima tragedia avvenuta ieri, quando una donna di 60 anni – Alfina D’Amato – è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta dalla persona alla guida di una betoniera in piazza Durante. La donna, che lascia un figlio di 14 anni, è spirata poco dopo il ricovero in codice rosso al Policlinico.

“Basta morti in strada”

I manifestanti hanno espresso la propria rabbia e richieste di maggior sicurezza per chi pedala sulle strade di Milano. Numerosi i cartelli esposti durante la protesta, con scritte come “Milano: dove la merce ha più valore della vita” e lo striscione “Basta morti in strada”. Questi messaggi riflettono il sentimento diffuso tra i ciclisti, che si sentono in pericolo e a rischio ogni volta che pedalano in città.

La strage dei ciclisti

Cinque persone in bicicletta hanno perso la vita in sette mesi nella città di Milano, e la comunità ciclistica sta chiedendo urgenti provvedimenti alle autorità locali. Dopo il blocco del traffico a piazzale Loreto, i cicloattivisti si sono spostati verso piazza Durante, luogo dell’ultimo investimento mortale.

Emergenza sicurezza stradale a Milano

È evidente che la sicurezza dei ciclisti è un tema che da affrontare con urgenza in una città come Milano in cui la massiccia presenza e circolazione di mezzi pesanti (più pericolosi per chi pedala, a causa degli angoli ciechi e della loro stazza, ndr) a tutte le ore deve essere regolamentata per rendere le strade più sicure per chi pedala.

La protesta dei cicloattivisti di questa mattina a piazzale Loreto rappresenta un segnale forte, l’ennesimo, che richiama l’attenzione sul tema della strage dei ciclisti a Milano e sollecita azioni immediate da parte dell’Amministrazione.