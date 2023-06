26 Giugno 2023

Eurobike 2023 di Francoforte si conferma come principale fiera mondiale della bicicletta, con oltre 1.900 aziende espositrici e una crescita in termini di visitatori rispetto allo scorso anno, sia per il pubblico commerciale sia per quello dei consumatori finali che hanno visitato l’evento nelle cinque giornate complessive, dal 21 al 25 giugno.

Adv



Eurobike 2023: il futuro è (già) qui

Nuove tendenze emergenti, concetti sostenibili e idee futuristiche: Eurobike 2023 riflette il dinamismo con cui la mobilità sostenibile su due (o più ruote) sta conquistando il mondo. Decine di migliaia di visitatori hanno preso a cuore lo slogan di quest’anno della fiera “Hello Future”, garantendo un alto livello di soddisfazione tra tutti i gruppi di partecipanti.

Stefan Reisinger, Direttore Generale dell’organizzatore dell’evento fairnamic GmbH, è molto soddisfatto: “La fiera di quest’anno ha seguito senza soluzione di continuità il successo dell’anno scorso nella nuova sede. Siamo riusciti a fare progressi sia quantitativamente che qualitativamente e abbiamo grande slancio alle spalle. Il carisma e il potere attrattivo di cui l’industria ha bisogno attualmente si potevano trovare qui a Francoforte. Ciò renderà Eurobike un motore della rivoluzione dei trasporti e metterà ancora più attenzione sulle biciclette, le ebike e la mobilità leggera elettrica”.

La principale fiera mondiale della bicicletta

Anche le aziende espositrici hanno impressioni molto positive da condividere dei cinque giorni molto partecipati della fiera. Bernhard Lange, socio amministratore di Paul Lange & Co. OHG, spiega: “Eurobike 2023 è stata un successo completo. Il numero crescente di visitatori nazionali e internazionali dimostra che la fiera commerciale è arrivata nella sua nuova sede a Francoforte e ha definitivamente riconquistato il suo status di fiera commerciale leader mondiale per l’industria della bicicletta. Tutti sono consapevoli che ci si aspettano ancora mesi impegnativi, naturalmente. Ma con l’umore positivo, ottimista e risoluto che era evidente durante la fiera, Eurobike sta inviando un segnale molto importante. Dopotutto, a Francoforte è stato reso ampiamente chiaro che la bicicletta è indispensabile come componente fondamentale di un universo di mobilità moderno e sostenibile. Tempi eccellenti si prospettano per l’industria nel medio termine”.

Visitatori da 122 paesi, mezzi (e accessori) di tutti i tipi

I visitatori sono arrivati alla Messe Frankfurt da un totale di 122 paesi, garantendo un’atmosfera incredibile su 150.000 metri quadrati di spazio fieristico, che includeva un’ampia area all’aperto, fino alla conclusione dell’evento domenica 25 giugno 2023. A Eurobike erano rappresentati produttori di ebike, biciclette sportive e biciclette per uso quotidiano, nonché nuove forme sostenibili di mobilità, fornitori di accessori, fornitori di servizi e organizzazioni commerciali. Nel complesso, si è registrato un umore positivo di ottimismo, che si riflette anche nella sfera delle decisioni politiche e nel panorama mediatico globale.

L’importanza economica della ciclomobilità

Durante il Congresso Nazionale sulla Ciclomobilità tenuto come evento correlato a Eurobike, il Ministro per l’Economia, l’Energia, i Trasporti e l’Edilizia dell’Assia, Tarek Al-Wazir, ha dichiarato: “Sono particolarmente lieto che il Congresso Nazionale sulla Ciclomobilità abbia potuto svolgersi in concomitanza con Eurobike per la prima volta. Ciò dimostra l’importanza economica della ciclomobilità e intensifica lo scambio tra i vari attori”. E il networking tra gli addetti ai lavori è stato anche favorito dai momenti appositamente previstI da Eurobike 2023.

Cambiamenti climatici, trasformazione digitale, urbanizzazione

Come sottolinea la nota finale sull’evento Eurobike 2023: “A Francoforte c’è un ampio consenso sul fatto che i cambiamenti climatici, la trasformazione digitale, l’urbanizzazione e i cambiamenti demografici stiano portando l’umanità a un punto di svolta. Solo insieme a tutti gli attori dell’industria ciclistica e della mobilità sarà possibile riuscire a superare le incredibili sfide dei nostri tempi“.

Anteprime e novità: ebike protagonista

La 31ª edizione di Eurobike ha offerto anche una massiccia esposizione di nuovi prodotti, con circa 200 anteprime mondiali segnalate e più di 300 candidature presentate per l’Eurobike Award. Heiko Müller, fondatore e Direttore Generale di Riese & Müller, è convinto che l’industria possa affrontare la nuova stagione con un senso di ottimismo: “Il mercato, i nostri prodotti e le nostre innovazioni sono sicuramente pronti per il futuro e l’industria della bicicletta ha il potere di rivoluzionare la mobilità“. Il giro per i padiglioni espositivi ha chiarito che l’ebike è e rimane il principale motore di questo progresso e in futuro si raggiungeranno anche gruppi di destinatari completamente nuovi rispetto agli attuali.