Spostamenti urbani più sostenibili: a Torino 140 ebike Cooltra in condivisione

26 Giugno 2023

Ebike in condivisione per rendere gli spostamenti urbani più sostenibili: dal 19 giugno 2023 a Torino sono presenti 140 bici a pedalata assistita Cooltra che si possono noleggiare direttamente da FREENOW, la Super Appa della Mobilità. Questa è la prima volta che Cooltra espande il suo servizio di bike sharing al di fuori della sua sede centrale di Barcellona, e l’iniziativa si unisce alla già esistente flotta di scooter elettrici offerti da Cooltra in Italia sin dal 2017, nelle città di Roma e Milano.

Ebike sempre più gettonate

L’anno 2023 ha dimostrato come gli utenti di FREENOW abbiano abbracciato con entusiasmo le biciclette elettriche come mezzo di trasporto sostenibile, come sottolinea l’azienda in una nota: “Le ebike si sono rapidamente affermate come una delle opzioni di mobilità più gettonate, rappresentando il 37% della quota di mercato della piattaforma. Inoltre, i dati del 2023 evidenziano che in Italia sono stati percorsi oltre 100.000 chilometri in ebike, equivalente a circa 15 volte la distanza tra Roma e New York, con un notevole risparmio di 10 tonnellate di emissioni di CO2”.

L’integrazione delle ebike Cooltra nella flotta di FREENOW a Torino – la città dell’auto – rappresenta un passo avanti per la promozione della mobilità sostenibile. Le biciclette a pedalata assistita offrono una soluzione efficiente e rispettosa dell’ambiente per i pendolari e i ciclisti urbani, riducendo l’impatto ambientale derivante dal traffico motorizzato.

Meno traffico e meno inquinamento in città

L’utilizzo del bike sharing è sempre più riconosciuto come uno strumento chiave per affrontare i problemi del traffico e dell’inquinamento nelle città. Le ebike offrono numerosi vantaggi, inclusa la facilità di parcheggio, l’accessibilità anche in aree con limitazioni di traffico e l’assenza di emissioni inquinanti dirette. Inoltre, l’integrazione di opzioni di trasporto multimodali all’interno di una singola app, come quella di FREENOW, consente agli utenti di pianificare in modo più efficiente i propri spostamenti, combinando diverse modalità di trasporto come le eBike, i mezzi pubblici o i viaggi in taxi.