I consigli di Scott per condividere la strada in sicurezza: pillole video online dal 7 luglio

Il rapporto tra auto e biciclette sulle strade è un argomento di attualità e anche di grande rilevanza per i marchi del settore ciclo. Scott presenta “Sulla Stessa Strada”, la serie web dedicata alla convivenza tra auto e biciclette, con pillole video online dal 7 luglio.

Condividere la strada in sicurezza

“Negli ultimi anni, l’incremento dell’uso delle biciclette come mezzo di trasporto è stato notevole, tuttavia, la convivenza tra auto e biciclette rappresenta ancora una sfida, con conseguenti problemi di sicurezza. La mancanza di un’adeguata educazione stradale e di una cultura della condivisione della strada contribuisce ad alimentare tensioni e conflitti tra automobilisti e ciclisti”, sottolinea Scott nella nota di lancio.

Sulla Stessa Strada

“Sulla Stessa Strada” è una serie di 5 video pillole realizzate in collaborazione con Andrea Brusadin insegnante di scuola guida e proprietario della pagina YouTube Guidare Oggi. L’obiettivo è quello di offrire semplici consigli e utili informazioni per rendere più sicura la convivenza sulla strada e utilizzare al meglio questo spazio comune.

I video si basano su semplici ma basilari regole della circolazione, come ad esempio l’utilizzo delle piste ciclabili, l’equipaggiamento che i ciclisti dovrebbero avere, accortezze che spesso vengono sottovalutate ma che potrebbero fare la differenza e salvarci da situazioni rischiose.

Il primo episodio in programma per venerdì 7 luglio 2023 tratterà come primo tema l’apertura delle portiere e l’attenzione del ciclista quando si passa accanto ad una macchina parcheggiata.

“Saliamo in sella alla nostra bici o sul sedile della nostra auto, mettiamoci nei panni sia del ciclista sia dell’automobilista, e vediamo come poter condividere in sicurezza questo spazio comune chiamato strada”, concludono da Scott.