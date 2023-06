Multitinker: l’ebike versatile che puoi usare in città al posto dell’auto

Tra i vari problemi che alcuni ciclisti urbani o aspiranti tali si trovano ad affrontare ci sono sicuramente il trasporto dei bambini e quello di carichi più voluminosi, come per esempio la spesa per tutta la famiglia: la nuova ebike Multitinker di Riese & Müller cerca appunto di rispondere a tali interrogativi, grazie alla sua compattezza e versatilità.

Questo nuovo modello di cargobike longtail della casa di Darmstadt (esposto anche alla Fiera Eurobike 2023 di Francoforte), presenta diversi elementi di praticità e comodità per l’ambito urbano e si propone come concreta alternativa all’uso dell’auto in città.

Multitinker: le caratteristiche dell’ebike di Riese & Müller

All’incrocio tra il modello Tinker più compatto e la Multicharger con la sua ampia possibilità di carico, la Multitinker di Riese & Müller consente il trasporto di 2 bambini (fino ad un massimo di 65 kg) e di una spesa importante oltreché oggetti molto voluminosi. L’ampio portapacchi è sicuramente un elemento distintivo di questo modello di cargobike longtail e che colpisce subito e attira l’attenzione al primo sguardo.

Baricentro basso, ruote da 20″

Grazie al baricentro molto basso e alle ruote piccole e larghe 20 pollici la Multitinker permette di avere un’ottima tenuta di strada e quindi stabilità, i sideloader consentono ai passeggeri posteriori di poggiare i piedi, e il kit safety bar, con le barre laterali di protezione, garantisce ai bambini sicurezza e comodità.

Motore Bosch, cambio Shimano Deore a 10 velocità

Il motore è un Bosch performance Line CX integrato nel telaio, ha un batteria di 625 Wh che consente una buona autonomia e un’assistenza pronta e affidabile. La bici monta un cambio Shimano Deore a 10 rapporti. Tra le altre note tecniche si notano l’attacco manubrio con angolazione e altezza regolabili e il reggisella regolabile; la protezione raggi per i piedi dei bambini; il cavalletto doppio, le luci anabbaglianti potenti che offrono buona visibilità per una maggiore sicurezza stradale; e, infine, i potenti freni a disco Magura.

L’ebike Multitinker di Riese & Müller in diverse configurazioni

Possibilità di trasformarla in una connected ebike

Una delle caratteristiche distintive dei vari modelli Riese & Müller presente anche sul modello Multitinker è l’innovativo sistema RX chip – dove RX sta per Rider Experience. Questo chip, disponibile su richiesta, consente di trasformare la Multitinker in una connected ebike ed avere completo controllo sulla bici attraverso un’app perché permette la sua esatta localizzazione, quindi ha una funzione di protezione antifurto, connessione in rete e al portale per tutti i servizi RX di Riese & Müller.

Un mezzo da utilizzare quotidianamente al posto dell’auto

La Multitinker grazie dunque alla sua versatilità e facilità d’uso è un mezzo che può accompagnare in tutte le attività quotidiane e rappresenta davvero una valida alternativa all’auto. Sicuramente interessante per un’ampia fascia di popolazione che potrebbe utilizzare un mezzo comodo, sicuro e rapido come la cargobike longtail a pedalata assistita, ma che ancora non lo fa.

Maggiori informazioni sulla cargobike longtail Multitinker sono presenti sul sito di Riese & Müller.

[Contenuto realizzato in collaborazione con Riese & Müller]