Cicloturismo sull’Appennino Bolognese: Tre Laghi Bike Day domenica 9 luglio

Tre Laghi Bike Day: domenica 9 luglio sarà all’insegna del cicloturismo sull’Appennino Bolognese. Per il terzo appuntamento delle domeniche ciclabili è in arrivo una rinfrescante pedalata ad alta quota che porterà a scoprire la bellezza incontaminata dell’Appennino Bolognese nel territorio di Castiglione dei Pepoli, Camugnano e Castel di Casio con uno spettacolare percorso di 33 km.

Tre Laghi Bike Day

Il punto di partenza è il lago di Santa Maria alle 9:00, con un tempo di ritorno previsto per le 12:30. Come sempre in occasione delle domeniche ciclabili, l’evento si svolge su strade chiuse al traffico, garantendo un’esperienza sicura e piacevole per tutti i partecipanti.

Partecipazione gratuita, possibilità di noleggio ebike

La partecipazione è gratuita, e c’è anche la possibilità di noleggiare ebike al costo di 30€. Per chi noleggia un’ebike, è disponibile un servizio navetta gratuito da Bologna. Per registrarsi, ottenere informazioni o noleggiare una bici, si prega di visitare il sito dell’evento.

L’itinerario ad anello di Tre Laghi Bike Day

I protagonisti indiscussi del percorso sono i tre laghi di Santa Maria, Brasimone e Suviana, e il loro bellissimo contrasto con i campi coltivati, i boschi e il cielo dell’Appennino. Si parte proprio da Santa Maria, dove un ampio parcheggio e l’area bike accoglieranno i partecipanti, con l’area picnic e i servizi offerti dallo Chalet Santa Maria.

Inoltre, i primi 100 iscritti riceveranno in regalo la maglia ufficiale delle domeniche ciclabili.

Il percorso attraverserà poi Castiglione dei Pepoli prima di percorrere il tratto spettacolare di SP62 che porta al Lago Brasimone, che verrà circumnavigato prima di planare sul Lago di Suviana. Dalla diga di Suviana si scenderà verso Baigno per poi risalire al Passo dello Zanchetto e tornare al punto di partenza, dove ci si potrà concedere un pranzo e un momento di relax più che meritato.

Un percorso di 33 km (e 900 metri di dislivello)

Con i suoi 33 km e quasi 900 metri di dislivello, il percorso è consigliato ai ciclisti esperti, ma diventa alla portata di tutti se fatto con una ebike.

Per garantire la disponibilità, prenota la tua bicicletta elettrica! La disponibilità è limitata. Inoltre, riceverai in omaggio il servizio navetta che ti porterà direttamente dalla stazione di Bologna al lago di Santa Maria.

Orari e regolamento

Ore 7:30: partenza navetta dalla stazione di Bologna (solo per chi ha noleggiato l’ebike)

Ore 8:30: ritrovo presso il Lago Santa Maria [mappa presente qui]

Ore 9:00: partenza e biciclettata su strade chiuse al traffico

Ore 12:00: arrivo indicativo con stand gastronomici, servizi igienici e parco giochi per bambini

È importante notare che è obbligatorio l’uso del caschetto durante l’evento. L’organizzatore non fornirà il caschetto, quindi si prega di utilizzare il proprio. L’iscrizione dei minori dovrà avvenire tramite un adulto, e per il ritiro delle e-bike noleggiate è necessaria la presenza di un maggiorenne. Il regolamento integrale è presente a questo link.

Modalità di noleggio ebike

Il costo di noleggio dell’ebike è di 30 euro. La bici noleggiata sarà disponibile al punto di partenza a partire dalle ore 8:30: portare con sé la ricevuta del noleggio e un documento valido. Gli organizzatori ricordano che l’ebike noleggiata va restituita entro le ore 14:30. Inoltre se si effettua la cancellazione del servizio almeno 48 ore prima della partenza non è prevista alcuna penale: oltre questo termine sarà addebitato l’importo totale della prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si rimanda al sito ufficiale dell’evento