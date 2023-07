Audi lancia la campagna per il sorpasso sicuro dei ciclisti, dando voce alla necessità di adottare misure fondamentali a favore di tutti gli utenti della strada, come il metro e mezzo di distanza dalle biciclette in fase di sorpasso. Si tratta di un provvedimento già presente in altri Paesi europei e una richiesta che in Italia viene fatta da diverso tempo. Una novità che potrebbe essere introdotta, seppur ridimensionata, entro l’autunno con l’approvazione del decreto di revisione del Codice della Strada.

Il ciclista Hervé Barmasse con il manifesto di Audi per il sorpasso sicuro dei ciclisti

La campagna del metro e mezzo targata Audi

Da questa esigenza di sicurezza stradale nasce la campagna “The Cropped Car“. In questa creatività l’azienda automobilistica tedesca dedica 1,5 metri sulle proprie affissioni pubblicitarie per dare spazio a questo messaggio. Tutti i modelli di auto presenti nella comunicazione dedicata appaiono parzialmente nascosti, lasciando liberi appunto 1,5 metri di spazio. E il testo a corredo invita al rispetto della distanza minima per garantire il sorpasso sicuro dei ciclisti.

L’iniziativa per la Maratona dles Dolomites

La campagna è uscita in concomitanza con la Maratona dles Dolomites, di cui Audi è da diversi anni partner ufficiale per la mobilità, e ha coinvolto diversi mezzi di comunicazione: spazi pubblicitari esterni, social media, stampa e piattaforme digitali. Audi inoltre a marzo scorso ha lanciato anche una e-Mtb a proprio marchio equipaggiata con motore Brose S-MAG (36-volt 250 watt, 90Nm) e batteria Fantic Integra (36 volt, 720 Wh).

Sicurezza stradale e innovazione tecnologica

Questa campagna rappresenta un potente richiamo al fatto che la sicurezza stradale è una responsabilità condivisa. L’iniziativa di Audi non solo mette in evidenza la necessità di mantenere la distanza adeguata durante il sorpasso delle biciclette, ma sottolinea anche l’impegno del marchio nel promuovere la sicurezza stradale attraverso l’innovazione tecnologica. Promuovendo questo messaggio Audi si rivolge direttamente agli automobilisti per contribuire a creare un ambiente stradale più sicuro e armonioso per tutti.

Un messaggio che non è passato inosservato

Questa campagna di Audi per il sorpasso sicuro dei ciclisti, lasciando 1,5 metri di distanza, non è passata inosservata. Marco Cavorso, delegato della sicurezza stradale dell’ACCPI (Associazione Corridori Ciclisti Professionisti e Italiani) e promotore dell’Associazione “Io Rispetto il Ciclista” con Paola Gianotti e Maurizio Fondriest, ha commentato su Facebook l’iniziativa.

Il commento di Marco Cavorso

“Prendo atto di come una regola di vita come il metro e mezzo divenga, nella sua semplicità, un valore positivo per pubblicizzare un prodotto che nell’insensato pensiero di molti dovrebbe andare nel senso opposto.

E non mi lascia esterrefatto la questione, la ritengo nella direzione giusta. Certo mi fa sorridere il pensiero che molte persone autorevoli o meno possano non capire il “sorpasso” etico che questa marca di auto, con questo messaggio, ha fatto nei confronti della loro gretta visione della condivisione della strada. Un sorpasso a un metro e mezzo di distanza o forse più. Grazie Audi”.