Auto in sosta e apertura della portiera: la distanza di sicurezza per passare in bici

La sicurezza stradale è un aspetto fondamentale per ciclisti e automobilisti, e uno dei pericoli più comuni che i ciclisti affrontano è il cosiddetto “fenomeno del dooring”, ovvero l’apertura improvvisa della portiera di un’auto parcheggiata. La prima pillola della web serie “Sulla Stessa Strada” di Scott Italia in collaborazione con Guidare Oggi, esplora proprio questo problema e fornisce consigli utili per evitare incidenti, promuovendo una convivenza sicura tra ciclisti e automobilisti.

Adv

L’apertura improvvisa della portiera dell’auto può avere gravi conseguenze per i ciclisti

Il fenomeno del dooring e le sue conseguenze

L’apertura improvvisa di una portiera da parte di un automobilista ignaro può causare gravi danni ai ciclisti. Quando un ciclista sta pedalando lungo una strada, passare troppo vicino ad auto parcheggiate può essere estremamente pericoloso. Senza un preavviso, una portiera aperta può bloccare la traiettoria del ciclista, causando collisioni e cadute potenzialmente fatali. Le conseguenze possono essere davvero molto gravi.

Comportamenti sicuri per ciclisti e automobilisti

Per prevenire il dooring e promuovere la sicurezza stradale, sia i ciclisti che gli automobilisti devono adottare comportamenti consapevoli. Di seguito sono riportati alcuni consigli pratici per entrambe le parti:

Automobilisti

Prima di aprire la portiera, controlla lo specchietto retrovisore e i punti ciechi per assicurarti che non ci siano ciclisti in avvicinamento.

Apri la portiera con cautela, rallentando il movimento e guardando attentamente il traffico ciclistico.

Se possibile, apri la portiera con la mano lontana dal bordo della strada per ridurre il rischio di ostacolare i ciclisti.

Ciclisti

Mantieni una distanza di sicurezza dalle auto parcheggiate , preferibilmente almeno un metro.

, preferibilmente almeno un metro. Sii sempre attento ai segnali che indicano la presenza di un’autovettura parcheggiata, come luci di posizione accese o persone all’interno dell’auto.

Cerca di predire i movimenti degli automobilisti e anticipare possibili aperture di portiere.

Apertura portiera auto: i consigli che salvano i ciclisti

Come sottolinea il video di Scott Italia in collaborazione con Guidare Oggi, il fenomeno del dooring rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza dei ciclisti. Per evitare incidenti, è fondamentale che gli automobilisti adottino misure preventive prima di aprire le portiere, mentre i ciclisti devono essere consapevoli dei potenziali rischi e prendere precauzioni. E attraverso una maggiore consapevolezza del problema è possibile creare un ambiente stradale sicuro e promuovere la convivenza tra ciclisti e automobilisti, all’insegna della sicurezza. Sulla Stessa Strada.