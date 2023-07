Tenerife Bike Festival 2023: avventure in bicicletta e percorsi mozzafiato sull’isola

Tenerife è un posto speciale. Ve ne abbiamo parlato nel nostro ebook e potete trovare tante informazioni sui servizi pensati specificamente per chi vuole visitare l’isola in bicicletta.

Adv

Tenerife Bike Festival 2023

Siamo stati invitati al Tenerife Bike Festival 2023 dall’ufficio del turismo per percorrere alcune tracce per bici da strada che permettono di esplorare i diversi microclimi che distinguono l’isola della Canarie, supportati dai ragazzi di Tenerife Bike Training, che ci hanno fatto da guida in bicicletta e con il supporto tecnico di Bike Point Tenerife, che ci ha fornito biciclette, nutrimento e transfer.

I percorsi sono delle varianti rispetto a quelli proposti sulle nostre pagine, la Carretera Vieja del Sur da da Güímar a Chayofa; non abbiamo completato l’Anello dei Monti di Anaga, ma abbiamo tagliato la parte settentrionale dell’isola da est a ovest partendo da Tacoronte e arrivando San Andres, e infine abbiamo costeggiato il nord-ovest di Terife da Icod El Alto fino al Faro di Teno.

Da Güímar a Chayofa

Il sud dell’isola ospita il clima più arido di Tenerife, il paesaggio è disseminato di turbine eoliche che raccolgono l’energia fornita dal forte vento che soffia dall’oceano. Il terreno attorno alle strade perfettamente asfaltate è roccioso e perlopiù brullo, con poche possibilità di stare all’ombra, anche se le temperature superano raramente i 25-26 gradi ventilati.

Guarda il video riassunto del percorso

De Tacoronte a San Andres – Variante per la costa

In questa variante del nostro precedente tour, si comincia da Tacoronte per fare subito una piccola deviazione verso il mare a ammirare la meravigliosa costa rocciosa battuta dalle onde con il Teide sullo sfondo. Anche il peggior fotografo del mondo non potrà sbagliare.

Il paesaggio cambia velocemente addentrandosi nell’isola, dai paesini incantevoli come Tegueste fino ai boschi che rinfrescano le strade che portano verso il Mirador Pico del Ingles, uno dei tanti punti panoramici che si trovano sul percorso.

La discesa verso il mare si snoda in una valle piena di tornanti e curve, visibili quasi per intero dalla cima, su una strada poco trafficata ma comunque aperta alla circolazione.

Guarda il video riassunto del percorso



De Icod El Alto a Teno

Il terzo percorso costeggia la parte nord-ovest di Tenerife, senza mai perdere di vista il mare, lungo le strade della costa rocciosa, e con il Teide che fa capolino sullo sfondo.

La strada collega diversi paesi, passando da locande e ristori panoramici fino a Buenavista del Norte, dove inizia la strada che porta in una zona più selvaggia verso Punta Teno, dove si trova il faro rosso e bianco che segna il punto più occidentale dell’Isola.

Guarda il video riassunto del percorso



La Vuelta al Teide

L’ultimo giorno del Tenerife Bike Festival si è svolta la granfondo classica dell’isola, la Vuelta al Teide, una gara di 175 Km e 4.400 m di dislivello, durante la quale migliaia di ciclisti amatori percorrono alcune delle strade più belle di Tenerife passando per Masca e salendo verso il Parco Nazionale del Teide, casa del vulcano le cui eruzioni hanno gradualmente formato il territorio dell’isola spagnola.

Non essendo professionisti, abbiamo scelto di partecipare al percorso medio, adatto a chi non ha particolari velleità agonistiche, ma che comunque mette a dura prova il fiato e la resistenza durante la lunga e costante salita verso le falde del vulcano.

Tenerife si conferma come mèta ideale per chi vuole andare in bicicletta, con un’offerta di servizi e infrastrutture che facilitano gli spostamenti e la logistica, e la sua peculiare diversità naturalistica che permette di esplorare microclimi e paesaggi molto diversi rimanendo fra i tre angoli dell’isola.