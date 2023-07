La SpoletoNorcia MTB torna il 3 settembre con la decima edizione

La SpoletoNorcia MTB, il più grande evento sportivo su due ruote del Centro Italia, nel 2023 compie 10 anni e si prepara a tornare il prossimo 3 settembre a Spoleto. Le iscrizioni sono aperte per questa celebrazione che offre una gara agonistica e quattro percorsi di diversa difficoltà, accessibili anche con e-MTB, tandem e fat bike, lungo il suggestivo tracciato della Vecchia Ferrovia.

La SpoletoNorcia MTB

L’evento anche quest’anno è sostenuto dall’oleificio Pietro Coricelli e fa parte del calendario degli eventi regionali della Federazione Ciclistica Italiana. Durante l’intero weekend, ci saranno feste per tutti, compresi i bambini, con talk show, giochi, spettacoli, aperibike e la possibilità di assaporare i deliziosi sapori umbri. Inoltre, per celebrare la decima edizione, è stato creato un nuovo logo e sarà disponibile una maglia da collezione.

Il nuovo logo

Per l’occasione dei 10 anni, è stato creato un nuovo logo che rappresenta i binari della Vecchia Ferrovia attraverso le iniziali “S” e “N”. Questo simbolo racchiude la storia del luogo, l’attualità dell’evento e la magia della festa. Inoltre, la maglia della decima edizione è un capo ipercolorato fornito da Gobik, ed è riservata esclusivamente ai primi 1.500 iscritti.

Il nuovo logo de La SpoletoNorcia MTB realizzato in occasione della decima edizione (2023)

Percorsi per tutte le gambe

Il percorso si snoda lungo un itinerario che parte dalla Vecchia Ferrovia Spoleto-Norcia e attraversa la suggestiva Valnerina, una delle aree più affascinanti dell’Umbria, caratterizzata da maestose montagne solcate dal fiume Nera, pittoreschi borghi, viadotti di pietra e gallerie.

I percorsi offerti si adattano ad ogni biker: vediamoli nel dettaglio.

La gara agonistica SN CUP si sviluppa su un circuito circolare di 55 chilometri, con un dislivello di 1.600 metri e un mix di discese e pendenze impegnative.

si sviluppa su un circuito circolare di 55 chilometri, con un dislivello di 1.600 metri e un mix di discese e pendenze impegnative. Il percorso Classic+ , non agonistico, permette di sfidare sé stessi lungo lo stesso tracciato della SN CUP.

, non agonistico, permette di sfidare sé stessi lungo lo stesso tracciato della SN CUP. Il percorso Classic , di 45 chilometri e 1.200 metri di dislivello, si snoda lungo la tratta più spettacolare della Vecchia Ferrovia, passando per Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, famosa per il tartufo.

, di 45 chilometri e 1.200 metri di dislivello, si snoda lungo la tratta più spettacolare della Vecchia Ferrovia, passando per Spoleto, Sant’Anatolia di Narco e Scheggino, famosa per il tartufo. Il percorso Hard , più impegnativo, si estende per 85 chilometri con un dislivello di 2.200 metri, offrendo l’opportunità di pedalare lungo l’intero percorso accessibile della Vecchia Ferrovia.

, più impegnativo, si estende per 85 chilometri con un dislivello di 2.200 metri, offrendo l’opportunità di pedalare lungo l’intero percorso accessibile della Vecchia Ferrovia. C’è anche un percorso Family di soli 10 chilometri e 300 metri di dislivello, adatto a tutti. I proventi di questo percorso saranno devoluti in beneficenza all’associazione “Il sorriso di Teo”.

SpoletoNorcia MTB | Vecchia Ferrovia Ponte di Cortaccione (foto di Fabrizio Belia)

Come iscriversi all’evento

Le iscrizioni sono aperte già ora sul sito web ufficiale dell’evento https://laspoletonorciainmtb.it. Fino al 31 luglio 2023 è possibile iscriversi al costo di 60 euro. Questa scadenza permette di ricevere il pacco gara che include la maglia tecnica e il pettorale personalizzato. Successivamente, le quote di partecipazione saliranno fino a un massimo di 70 euro. Inoltre, per ogni gruppo di 10 iscritti, viene offerta una quota di partecipazione omaggio.

La maglia tecnica de La SpoletoNorcia MTB edizione 2023

La quota include la partecipazione alla gara, l’assicurazione FCI, l’assistenza sanitaria e i punti di ristoro lungo il percorso, nonché un ristoro finale. Inoltre, è possibile prenotare pacchetti di soggiorno presso hotel, agriturismi, bed and breakfast e case vacanza tramite il sito.

Il progetto SN365

La SpoletoNorcia MTB non si limita solo al mese di settembre, ma è un progetto che si estende per tutto l’anno. Offre percorsi permanenti di cicloturismo, promuove il turismo lento e sostenibile per i borghi e le comunità circostanti e fornisce servizi ai cicloturisti, come il noleggio di biciclette. Queste iniziative sono riunite sotto il marchio SN365.

La SpoletoNorcia MTB rappresenta non solo un evento sportivo, ma anche un’opportunità per esplorare e godere delle bellezze naturali e culturali dell’Umbria. È un’occasione per immergersi in un’esperienza indimenticabile che unisce sport, divertimento e scoperta del territorio.

Per informazioni e iscrizioni consultare il sito ufficiale: https://laspoletonorciainmtb.it/