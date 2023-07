Ponte della Ghisolfa: il Comune di Milano cancella dopo 3 ore la ciclabile fatta di notte

Ciclabile clandestina disegnata nottetempo sul Ponte delle Ghisolfa cancellata in meno di 3 ore dal Comune di Milano. Continua il braccio di ferro tra i cicloattivisti e l’Amministrazione guidata da Beppe Sala in merito alla questione “passaggio sicuro in bicicletta sul Ponte della Ghisolfa”. Nella notte del 12 luglio, per l’ennesima volta, è spuntata una ciclabile di emergenza sotto forma di bike lane: una striscia gialla continua lunga 300 metri e larga circa un metro, con disegnati all’interno i pittogrammi della bicicletta.

La ciclabile clandestina realizzata di notte sul Ponte della Ghisolfa e cancellata dopo 3 ore dal Comune di Milano (12 luglio 2023)

E, esattamente come le volte precedenti, il Comune di Milano ha prontamente rimosso la “ciclabile clandestina”: in meno di 3 ore dalla sua scoperta – comunicata questa mattina alle 8 attraverso un video pubblicato su Repubblica.it – con una velocità di reazione che non è passata inosservata: “Grande solerzia nel cancellare. Fossero così rapidi pure nel disegnarle saremmo meglio di Parigi”, sottolinea a Bikeitalia un cicloattivista (che preferisce restare anonimo) contattato in merito alla vicenda.

La questione sicurezza sul Ponte della Ghisolfa

Gli attivisti che hanno realizzato la ciclabile clandestina hanno lasciato – sopra un cartello di “pericolo di morte”, ndr – un cartello di rivendicazione dell’azione in cui sottolineano che sono passati “2.046 giorni dalla presentazione della proposta al bilancio partecipativo” e “724 giorni dall’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita Beatrice” (la sua storia l’abbiamo raccontata qui su Bikeitalia, ndr), chiosando con una domanda finale “E il Comune cosa ha fatto? Nulla”.

Le soluzioni prospettate dall’Amministrazione hanno un orizzonte temporale che si spinge molto in là: con questa ennesima azione le persone che da anni si battono per avere un corridoio sicuro per chi pedala sul Ponte della Ghisolfa, passaggio strategico che unisce due quartieri popolosi di Milano, hanno voluto sottolineare ancora una volta l’urgenza della questione e la necessità di metterci mano in tempi brevi, “adesso e non tra due anni” chiedevano solo pochi mesi fa i cicloattivisti.

Intanto il pressing per la ciclabile continua

Questa mattina la portavoce Silvia Di Stefano “Per i cittadini e le cittadine di Non Vediamo l’ora” ha scritto al primo cittadino Beppe Sala e all’Assessora alla Mobilità Arianna Censi per far loro presente che la questione sicurezza per chi pedala sul Ponte della Ghisolfa è ancora in alto mare:

“Gentile Sindaco, gentile Assessora, vi scriviamo nuovamente per ribadire l’urgenza di attuare misure temporanee per il passaggio in sicurezza sul ponte della Ghisolfa.

Abbiamo appreso da un articolo di Repubblica che questa mattina sul Ponte della Ghisolfa è apparsa una striscia per terra, volta a definire uno spazio protetto per gli utenti deboli della strada. Questo intervento mette in luce la necessità impellente di muoversi in sicurezza lungo questa infrastruttura, azione possibile anche con una semplice striscia a terra.

Ci sembra di ricordare che l’ultima volta con un’efficienza smisurata da parte del Comune questa striscia sia stata rimossa in tempi brevissimi, bollata come pericolosa per il transito delle auto (?!).

Ci chiediamo se anche in questa occasione lo zelo del Comune sarà così grande da rimuovere in modo tempestivo l’unica misura salvavita ad oggi presente sul Ponte della Ghisolfa”.

Questa email – inviata in copia anche a Bikeitalia – è delle 11:31 di oggi: a quell’ora la ciclabile clandestina realizzata nottetempo sul Ponte della Ghisolfa era già stata cancellata dal Comune di Milano.