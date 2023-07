Jovanotti cade in bici a Santo Domingo e si frattura clavicola e femore

Incidente in bici per Jovanotti in vacanza a Santo Domingo: frattura della clavicola e femore rotto in tre punti, per cui sarà necessaria un’operazione con inserimento di un chiodo in titanio. Questo il bollettino comunicato direttamente dal cantante italiano – e appassionato cicloturista – Lorenzo Jovanotti Cherubini ai suoi follower in alcuni video su TikTok.

Jovanotti, incidente in bici a Santo Domingo (immagini estrapolate dai video su TikTok)

Jovanotti cade in bici a Santo Domingo

Lorenzo Jovanotti, in vacanza a Santo Domingo – in Repubblica Dominicana – con la moglie Francesca Valiani, in un primo video documenti i primi soccorsi del personale sanitario locale e spiega la dinamica dell’accaduto. La causa della sua caduta in bici sarebbe stato un dissuasore del traffico a centro strada che il cantante non ha visto e che ha preso a tutta velocità: questo gli avrebbe fatto perdere il controllo della sua bici da corsa facendolo cadere rovinosamente a terra.

In ospedale: clavicola fratturata e femore rotto in tre punti

Lorenzo Jovanotti, trasportato in ospedale, in un secondo video comunica di essere stato visitato e che le lastre hanno evidenziato la frattura della clavicola e la rottura del femore in tre punti. Sarà operato da un ortopedico a Santo Domingo già oggi, domenica 16 luglio, inserendo un chiodo in titanio nel femore e una placca sulla clavicola. Jovanotti ha anche contattato Fabrizio Borra, il suo medico di fiducia in Italia che, vista la situazione, ha confermato la necessità di un intervento chirurgico al più presto.

I soccorsi sul posto, il trasporto in autoambulanza e l’arrivo in ospedale di Jovanotti dopo la sua caduta in bici a Santo Domingo (immagini estrapolate dai video su TikTok)

Stato di salute e recupero

Jovanotti, nonostante la brutta caduta con fratture multiple, ha rassicurato i suoi fan sul suo stato di salute dicendo di sentirsi bene anche grazie agli antidolorifici che gli sono stati somministrati. Per quanto riguarda il recupero ci vorrà del tempo ed è ancora presto per parlare di decorso post operatorio per l’intervento chirurgico che affronterà oggi, domenica 16 luglio 2023 a Santo Domingo. Lorenzo Cherubini Jovanotti – che recentemente ha lanciato la seconda stagione del suo docu-trip “Non voglio cambiare pianeta 2 – Aracataca” del suo cicloviaggio in Amazzonia – compirà 57 anni il 27 settembre prossimo.

I ringraziamenti ai soccorsi e ai fan

Jovanotti nei video girati in presa diretta, che documentano i primi soccorsi sul posto, il trasporto in ambulanza, l’arrivo sul letto dell’ospedale e l’annuncio dell’operazione al femore e alla clavicola ha ringraziato il personale medico e paramedico che lo sta assistendo in seguito alla sua caduta. E anche i suoi fan per il supporto e i messaggi di incoraggiamento ricevuti sui social: “Grazie veramente per l’affetto travolgente: siete fantastici!”.

L’incidente è avvenuto il terzo giorno di vacanza a Santo Domingo, dove Lorenzo Jovanotti e la moglie erano ospiti da amici.