Il fallimento di VanMoof, produttore olandese di ebike

Fallimento per VanMoof, il produttore olandese delle iconiche ebike dalle linee essenziali ed eleganti. Lunedì 17 luglio 2023 il tribunale di Amsterdam ha dichiarato fallito il gruppo, secondo quanto afferma la società stessa in una dichiarazione presente sul proprio sito. Voci di crisi si rincorrevano già da diverse settimane e si sono poi materializzate in questo annuncio, che non giunge dunque inaspettato. Ora i curatori cercheranno di vendere gli asset a un terzo interessato a continuare l’attività dell’azienda.

VanMoof, azienda fondata nel 2008

VanMoof, che in passato si era vantata di essere “l’azienda di ebike più finanziata al mondo”, negli anni ha suscitato l’entusiasmo di molti, ma si è attirata anche critiche da parte di coloro che ritenevano che il marchio avesse un fanatismo ideologico e una mancanza di discernimento critico. Sin dalla sua fondazione nel 2008, la società ha ottenuto un prestigio significativo nel mercato delle ebike per i 14 anni della sua attività fino ad oggi. In alcuni casi dettando anche la linea per quanto riguarda l’evoluzione del mercato.

La bancarotta di VanMoof in Olanda

La scorsa settimana, VanMoof aveva avviato una procedura di “sospensione dei pagamenti” con gli amministratori delegati del tribunale fallimentare. Tuttavia, il tribunale di Amsterdam ha ora revocato questa procedura, dichiarando il fallimento delle entità legali olandesi VanMoof Global Holding BV, VanMoof BV e VanMoof Global Support BV. Al momento, le controparti legali di VanMoof al di fuori dei Paesi Bassi non sono coinvolte nel processo di insolvenza.

Le prossime mosse

Per dire quale piega prenderà la cosa è ancora presto. Intanto due amministratori nominati fiduciari stanno valutando la situazione di VanMoof e la possibilità di riavviare l’attività: questo potrebbe avvenire attraverso la vendita delle attività a un terzo interessato, consentendo a VanMoof di continuare le sue operazioni. In questo modo, peraltro, una nuova azienda potrebbe acquisire le operazioni e le attività di VanMoof senza doversi assumere il debito insoluto del gruppo.

L’email dei fondatori di VanMoof

Nell’email interna inviata allo staff del gruppo dai fratelli Taco e Ties Carlier, co-fondatori di VanMoof, viene espresso il loro dispiacere per la situazione. Nonostante i loro sforzi, hanno dovuto presentare istanza di fallimento. Hanno ringraziato tutto il personale per l’aiuto fornito nel corso degli anni e si sono detti orgogliosi dei risultati raggiunti insieme. La decisione di dichiarare il fallimento è stata presa rapidamente, nonostante un precedente periodo di riflessione di due mesi concesso dal tribunale di Amsterdam per proteggere VanMoof dai creditori. Come sottolineano gli analisti di settore, questo è un segnale che indica che l’azienda ha esaurito le sue riserve di liquidità e le opzioni di finanziamento e vendita disponibili.

Rischio blocco per le ebike VanMoof?

Al momento i proprietari delle ebike VanMoof si trovano in una fase di ulteriore incertezza riguardo al futuro delle loro due ruote a pedalata assistita, che richiedono parti personalizzate e assistenza specializzata e per tutte le loro funzioni sono collegate ai server dell’azienda e necessitano dello sblocco tramite app per poter essere avviate. In questo momento – come consigliano molte testate specializzate in tecnologia – sarebbe opportuno scaricare quanto prima la chiave digitale univoca della propria ebike per garantire l’accesso e l’operatività del veicolo anche in caso di interruzione dei server di VanMoof.

I concorrenti non stanno a guardare

Intanto i concorrenti diretti di VanMoof non hanno perso tempo e cercano di sfruttare a proprio vantaggio la situazione che si è creata, come riporta in un articolo il sito italiano di tecnologia Hardware Upgrade scrivendo che: “Blurby Bike, l’azienda che dice di produrre l’ebike più leggera dell’Unione Europea, sul suo sito ha spiegato ai clienti che VanMoof rischia di fallire, e offre una permuta ai proprietari preoccupati. Per chi restituisce una VanMoof, Blurby offre fino a 1.000 euro di valore, da scontare sull’acquisto di un loro prodotto. Considerando che le Blurby hanno un prezzo tra 1.899 euro e 2.499 euro si tratterebbe di uno sconto più che discreto”. Una manovra che, secondo la testata, potrebbe consentire a Blurby non solo di “rubare clienti” a VanMoof ma di utilizzare i mezzi acquisiti in permuta come stock di pezzi di ricambio.

E, sul fronte tecnologico, c’è poi l’azienda belga Cowboy che ha creato l’app Bikey (disponibile sia per iOs che per Android) per consentire ai clienti VanMoof di creare una chiave digitale da conservare e da utilizzare per sbloccare l’ebike, dal momento che se i server di VanMoof dovessero essere spenti in assenza di un’app con la chiave di sblocco installata non sarebbe più possibile pedalare l’ebike.