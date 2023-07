Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo a Izmir: il programma completo

La Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo del 2023 si terrà a Izmir, in Turchia, dall’11 al 13 ottobre. L’evento sarà l’occasione per lo scambio di idee, presentazioni e discussioni su vari aspetti del cicloturismo, con un focus sulla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale attraverso la bicicletta.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati i nomi con i relatori e le relatrici, selezionati nella call for abstract, che interverranno alla manifestazione. Di seguito riportiamo intanto il programma completo delle varie sessioni dell’evento con tutti i temi che saranno affrontati.

Programma | Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo 2023 a Izmir

Mercoledì 11 ottobre

La prima giornata sarà dedicata al ricevimento di benvenuto degli ospiti.

a partire dalle ore 13 (e fino alle 17) ci sarà un incontro generale EuroVelo, riservato ai Centri di Coordinamento Nazionali EuroVelo.

a partire dalle ore 18, invece, ci sarà un incontro informale rivolto a tutti i partecipanti della Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo 2023 e organizzato da Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) con European Cyclists’ Federation (ECF). In questo primo momento di networking ci sarà la possibilità di conoscersi e condividere idee e creare nuovi contatti, gustando drink e spuntini rinfrescanti.

Questa serata di benvenuto è l’occasione ideale per conoscere gli espositori, i relatori e gli altri partecipanti alla Conferenza EuroVelo sul Ciloturismo a Izmir in un ambiente informale.

Giovedì 12 ottobre

8:00-9:00 Registrazione e caffè

I partecipanti sono invitati a ritirare il proprio badge e a gustare un caffè nella sala espositiva prima dell’inizio del programma della conferenza.

9:00-9:15 Apertura della Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo 2023 a Izmir

Breve introduzione dei rappresentanti dell’organizzazione per dare il via alla conferenza.

9:15-9:45 Sessione plenaria 1 – Il cicloturismo: una nuova prospettiva sul patrimonio

Due relatori-ispiratori condivideranno le loro opinioni, idee ed esperienze sul cicloturismo come il modo migliore per valorizzare il patrimonio di una destinazione. Questa sessione dinamica e fuori dagli schemi darà il ritmo a un programma entusiasmante e ricco di contenuti.

9:45-10:45 Sessione plenaria 2 – Portare il cicloturismo all’attenzione politica

Questo panel discuterà la politica del cicloturismo con rappresentanti di alto livello. Il cicloturismo sta guadagnando slancio e per garantire la sua crescita continua, sostenibile e supportata dagli investimenti, è necessario che venga inserito nell’agenda politica a livello nazionale e internazionale con un impegno e una determinazione più forti che mai.

10:45-11:15 Pausa caffè

11:15-12:45 Sessione parallela 1.1 | Prodotti cicloturistici che valorizzano il patrimonio: lezioni da tutta Europa

Questa sessione vivace e dinamica metterà sul tavolo diversi esempi e spunti interessanti. I prodotti cicloturistici spesso sfruttano il patrimonio promuovendolo dal punto di vista delle due ruote. Cosa possiamo imparare dalle esperienze di successo? Quali idee possono essere condivise?

11:15-12:45 Sessione parallela 1.2 | Ciclismo nella natura: tra utilizzo e protezione

Come l’infrastruttura ciclabile può fornire accesso alle aree naturali senza mettere pressione sulla biodiversità e sugli ecosistemi? Esempi provenienti da diversi paesi contribuiranno ad arricchire il dibattito sul potenziamento del patrimonio naturale per scopi cicloturistici e sulla protezione della natura e dei suoi ecosistemi.

11:15-12:45 Sessione parallela 1.3 | Strategie di marketing per attirare nuovi (e più) ciclisti

Questo panel offre approfondimenti provenienti da diverse parti d’Europa, stimolando il confronto e dando nuove prospettive sul tema. Nella ricerca di rendere il ciclismo parte della vita di tutti, è fondamentale motivare nuovi ciclisti e giovani a unirsi alla comunità. Come possono le strategie di marketing e le attività mirate aiutare?

12:45-14:30 Pranzo

14:30-16:00 Sessione parallela 2.1 | Strumenti per comunicare il cicloturismo e il patrimonio

Guide, programmi televisivi, giochi, app… Ci sono molti modi per collegare la pratica del ciclismo alla promozione del patrimonio, specialmente a livello locale, e invitare gli utenti a esplorare una destinazione in bicicletta. Questa sessione interattiva esplorerà esempi provenienti da tutta Europa e sicuramente ispirerà i professionisti del cicloturismo a comunicare il ciclismo e il patrimonio in modo innovativo e curioso.

14:30-16:00 Sessione parallela 2.2 | Servizi a misura di ciclista: come migliorare l’accesso ai siti del patrimonio?

Senza servizi adeguati per soddisfare le esigenze dei ciclisti, questi passeranno semplicemente accanto ai siti artistici e culturali senza fermarsi. Per questo i servizi di alta qualità sono cruciali per realizzare la perfetta combinazione tra valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di un luogo e cicloturismo. La sessione riporterà esperienze e prospettive provenienti da diversi paesi e contesti.

14:30-16:00 Sessione parallela 2.3 | Reti di percorsi ciclabili: un collegamento tra il patrimonio rurale e urbano

Una rete di percorsi ciclabili di successo collega le principali attrazioni di una destinazione e altri mezzi di trasporto in modo diretto, attrattivo e sicuro. Come pianificare una rete di percorsi ciclabili? Dalle città densamente popolate alle aree rurali, diversi parametri infrastrutturali devono essere presi in considerazione per soddisfare le esigenze degli utenti, che siano pendolari giornalieri, cicloturisti o ciclisti per il tempo libero. La sessione presenterà le migliori pratiche e condividerà sfide comuni.

16:00-16:30 Pausa caffè

16:30-16:45 Sessione plenaria 3 | Come ispirare nuovi ciclisti? Il cambiamento comportamentale applicato al cicloturismo

La bicicletta può essere una scelta ovvia quando l’infrastruttura, i servizi o la cultura la considerano tale. In tal caso, le persone la adotteranno spontaneamente. Tuttavia, quando non è così, molte barriere possono impedire agli utenti di mettersi in sella. Come possiamo comprendere meglio le decisioni prese dai turisti e dai residenti e come incoraggiarli ad adottare stili di vita sostenibili? Nel corso di questa sessione della Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo a Izmir si cercherà di rispondere alla domanda: “Cosa è necessario da parte dei gestori delle destinazioni, degli esperti di turismo e delle aziende per ispirare nuovi ciclisti?”

16:45-17:45 Sessione plenaria 4 | Cosa riserva il futuro: tendenze e opportunità nel cicloturismo

L’ultima sessione plenaria esplorerà il futuro del cicloturismo, tracciando le tendenze rilevanti nel settore e riflettendo sulle opportunità per una crescita sostenuta all’interno della rete EuroVelo e oltre. I relatori basandosi su dati ed esempi di successo, discuteranno nuove forme di cicloturismo, ma anche tendenze solide e durature, e il ruolo del patrimonio nel futuro del nostro settore.

17:45-18:00 Conclusioni e invito alla Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo 2024

Conclusione dell’evento con l’annuncio della prossima città ospitante la Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo del 2024.

19:00 Cena EuroVelo

Tutti i partecipanti sono invitati a una cena nella scenografica Agora di Izmir. Tra colonne e rovine archeologiche, gli ospiti potranno scoprire uno dei luoghi più suggestivi dell’antica Smirne per un tramonto indimenticabile e una cena seduti. Il centro storico della vita pubblica e mondana è la cornice perfetta per godere della rinomata ospitalità e cucina turca, e continuare a fare rete e scambiare idee sul cicloturismo e non solo.

Venerdì 13 ottobre

9:00-13:00 Sopralluoghi in bici sul percorso EuroVelo 8

Un sopralluogo in bici è l’occasione perfetta per i partecipanti alla Conferenza EuroVelo sul Cicloturismo 2023 a Izmir per scoprire progetti di infrastrutture ciclabili e località di cicloturismo nella città turca e dei suoi dintorni, dove il cicloturismo è in crescita. Gli organizzatori offrono due possibili opzioni: una incentrata su EuroVelo 8 integrata nel contesto urbano di Izmir e un’altra che esplora il percorso in una rinomata destinazione turistica.

Questo programma vuole offrire un’esperienza completa ai partecipanti, dando l’opportunità di conoscere le migliori pratiche, condividere idee e costruire reti di contatti preziose nel settore del cicloturismo.

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per registrarsi all’evento consultare il sito web: https://www.euroveloconferenceizmir.com/