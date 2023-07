Riese & Müller: ecco l’ebike minimalista con antifurto incorporato

La mobilità urbana è in forte evoluzione e trasformazione, cresce la richiesta di modelli più performanti, agili e leggeri ma allo stesso tempo potenti, che garantiscano una guida comoda ed intuitiva.

La linea di nuovi prodotti Riese & Müller sviluppati per le esigenze quotidiane di chi vive nelle aree urbane e lanciati ad Aprile 2022, si arricchisce di un nuovo modello, l’ebike urban UBN Six, che cerca appunto di rispondere a queste crescenti esigenze dei ciclisti.

UBN Six della casa tedesca Riese & Müller: ebike con antifurto incorporato

Come si presenta

La linea premium delle ebike della casa tedesca ha sviluppato questo nuovo modello, ancora più leggero (20 kg per il modello Touring) e funzionale, che garantisce grande affidabilità, richiede poca manutenzione – grazie anche al cambio interno al mozzo e alla trasmissione a cinghia – e risponde a criteri di sostenibilità della produzione (tutti i pezzi sono prodotti in Europa, gran parte del materiale è riciclato, e la logistica è a “neutralità carbonica”, cioè ad emissioni zero, ndr).

Il modello UBN Six ridefinisce a livello tecnico gli standard di una ebike, facilita l’utilizzo della bici a pedalata assistita in città rendendo il viaggio a destinazione piacevole e senza sforzo grazie all’accesso ribassato e al tubo superiore con dimensioni ridotte, ai comandi semplici ed intuitivi e alle numerose funzioni di connettività. Una delle caratteristiche di questa ebike è di avere un telaio dal design moderno e molto minimalista ma elegante.

Motore e batteria

Il motore è potente e la batteria offre grande resistenza, la trasmissione è silenziosa grazie al sistema di propulsione Ride 60 della tedesca FAZUA (con 60 Nm e 430 Wh), integrato all’interno del telaio, il che lo rende quasi invisibile. La batteria è rimovibile facilmente e può essere caricata esternamente oppure lasciata all’interno della bici.

Comfort e sicurezza

La tenuta di strada è comoda e sicura grazie ad una morbida sella e ai pneumatici più larghi che garantiscono più comfort per gli spostamenti. Il faro Supernova Mini2 integrato offre una buona visibilità nel traffico. I freni a disco TRP invece garantiscono sempre un rapido arresto e sicurezza nel traffico urbano.

L’App RX e i servizi connessi

La Ubn Six, come le altre premium ebike di Riese & Müller, risponde tra l’altro alla crescente richiesta di una bicicletta sempre più connessa e digitale. Ne abbiamo accennato in precedenza presentando il modello Multitinker: la casa tedesca ha sviluppato l’app RX Connect come funzione di estensione digitale della ebike. RX – che sta appunto per Rider-centric Experience – ha l’obiettivo di massimizzare l’esperienza in bici e fornire tutte le informazioni sulla ebike.

Antifurto incorporato

L’App RX Connect viene usata come computer di bordo sul manubrio per garantire a chi pedala di visualizzare tutti i dati relativi a performance e velocità ed offre l’accesso, gratuito per un anno, alle funzioni Connect Ride Free che includono: protezione antifurto con tracciamento GPS e allarme di movimento, statistiche di guida personali tramite l’account My Bike, ed accesso ai rivenditori ed officine nelle vicinanze. Tutte i dati e le statistiche sono sempre consultabili tramite l’App, anche quando non si è in sella.

Grazie all’RX Chip integrato, si sa sempre dove si trova l’UBN Six e con l’app è possibile attivare l’allarme, che invia una segnalazione luminosa o acustica oppure con una notifica push a ogni spostamento della bike.

Per maggiori informazioni sull’ebike UBN Six di Riese & Müller è possibile consultare il sito ufficiale a questo indirizzo

[Contenuto realizzato in collaborazione con Riese & Müller]