Canyon X Campagnolo: nuova linea di bici da corsa in edizione limitata

Una nuova linea di bici da corsa top di gamma in edizione limitata che fonde l’ingegneria tedesca di Canyon e lo stile italiano di Campagnolo. La Canyon X Campagnolo Collection è il frutto della sinergia tra i telai in carbonio più leggeri e performanti della casa di Coblenza con la componentistica più avanzata dell’azienda di Vicenza.

Canyon X Campagnolo Collection

Campagnolo è un marchio italiano che vanta una consolidata tradizione nel mondo del ciclismo su strada. Grazie alla creazione di prodotti come Super Record, Chorus, Ghibli e Bora, Campagnolo è un nome di riferimento per gli appassionati di ciclismo. Per celebrare la storia del ciclismo ecco la Canyon X Campagnolo Collection: una nuova linea esclusiva di biciclette da strada top di gamma votate alle competizioni. Il frutto della sinergia tra i leggeri telai CFR di Canyon e la più avanzata componentistica di Campagnolo.

Partnership per prodotti all’avanguardia

Due marchi si uniscono in questa partnership per creare prodotti all’avanguardia: “Le filosofie di Campagnolo e Canyon sono alimentate da una visione comune: creare prodotti che superino i confini della tecnologia, del design e delle prestazioni e metterli alla prova nelle gare più importanti”, si legge nella nota di lancio della collaborazione.

La collaborazione Canyon X Campagnolo ha raggiunto successi nelle competizioni professionistiche, tra cui Grand Tour e Campionati del Mondo, dimostrando l’impegno di entrambi i marchi all’eccellenza.

Una linea sviluppata grazie ai ciclisti professionisti

Gli atleti professionisti hanno avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dei prodotti sia per Canyon che per Campagnolo, fornendo preziose indicazioni durante il processo di ricerca e sviluppo. Questo impegno ha portato a numerose vittorie delle biciclette Canyon equipaggiate con componenti Campagnolo.

“Le biciclette Canyon equipaggiate con Campagnolo hanno ottenuto un palmarès incredibile nel corso degli anni, tra cui i titoli mondiali di Cadel Evans nel 2009 e di Alejandro Valverde nel 2018, oltre alle vittorie nei Grandi Giri di Nairo Quintana nel 2014 e nel 2016”, sottolinea il comunicato di lancio della Canyon X Campagnolo Collection.

TPO, TDF2023, TDF, Tino Pohlmann, Tour de France, 2023 TPO, TDF2023, TDF, Tino Pohlmann, Tour de France, 2023

Telai in carbonio votati alla prestazione

La Canyon X Campagnolo Collection si distingue per la finitura premium e un’estetica peculiare. I modelli CFR di Canyon, con tonalità di bronzo metallizzato, si contrappongono alla finitura in carbonio grezzo del telaio.

La collezione comprende due modelli: la Canyon Ultimate CFR WRL, una bici da corsa classica con un equilibrio tra leggerezza, rigidità, aerodinamica, comfort e durata; e la Canyon Aeroad CFR WRL, una bici aero votata alla competizione.

Cambio Super Record Wireless a 12 velocità

“Entrambe le biciclette sono equipaggiate con il nuovo e rivoluzionario gruppo Super Record Wireless di Campagnolo – il cambio più fluido, veloce e preciso del marchio, ora a 12 velocità. Il nuovo deragliatore ha una puleggia maggiore, una cassetta di nuova concezione ed è ricco di innovazioni, tra cui il riposizionamento automatico, la cambiata multi-marcia e l’evoluta tecnologia 3D Embrace per un migliore trasferimento della potenza”, riporta la descrizione delle caratteristiche delle bici della collezione in edizione limitata.

Canyon X Campagnolo Collection: versioni e prezzo

La Canyon Ultimate monta le ruote Hyperon Ultra di Campagnolo, mentre l’Aeroad è equipaggiata con le leggere e agili Campagnolo Bora Ultra WTO 60. Oltre al gruppo Campagnolo Super Record Wireless a 12 velocità, entrambi i modelli presentano l’aerodinamico Aerocockpit CP0018 di Canyon, che fornisce un’esperienza di guida confortevole coniugando leggerezza e praticità d’uso.

La Canyon X Campagnolo Collection sarà disponibile in esclusiva a partire da oggi – giovedì 20 luglio 2023 – e in quantità limitata su canyon.com, al prezzo di 10.999 euro.