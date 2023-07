CycleSummit, incontro internazionale in Emilia-Romagna per il cicloturismo

CycleSummit, conferenza internazionale e incontro di operatori turistici in Emilia-Romagna si svolgerà dal 7 al 10 ottobre 2023.

CycleSummit è una conferenza B2B di quattro giorni e un marketplace per operatori turistici internazionali specializzati nel cicloturismo, che si svolge annualmente in autunno in diversi paesi. Dal 2009, questi operatori turistici (buyer e seller) si riuniscono per scambiarsi opinioni, creare connessioni, avviare nuove collaborazioni e iniziative, e condividere idee e prodotti.

CycleSummit a Riolo Terme in Emilia-Romagna

“La destinazione è rinomata in tutto il mondo per la storia, l’arte, le tradizioni, i marchi del cosiddetto Made in Italy, i tesori enogastronomici, gli itinerari affascinanti tra il Mar Adriatico e la Pianura Padana fino alle colline e le vette dell’Appennino e sulle tracce dei grandi campioni di ciclismo. Un’esperienza unica grazie a una lunga tradizione nell’ospitalità e nell’accoglienza e alle sinergie tra paesaggi, patrimonio e cibo e vino eccellenti. Ecco perché abbiamo scelto l’Emilia-Romagna come regione per il prossimo CycleSummit nel 2023” Heiko Riekenberg, Direttore di CycleSummit, spiega la scelta di organizzare l’evento in Emilia-Romagna.

Partecipanti di CycleSummit 2023

Il 90% dei partecipanti sono tour operator specializzati nel cicloturismo, la maggior parte dei quali non solo organizza tour, ma è anche interessata ad acquistare nuovi tour da altri. Ogni partecipante riceve una tabella degli incontri 1:1: questi meeting non sono programmati, quindi c’è tutto il tempo necessario per farli e nessuna fretta.

All’edizione del 2023 si sono registrati e saranno presenti 130 partecipanti, rappresentanti di 90 tour operator provenienti da 29 paesi di tutto il mondo.

Il programma di CycleSummit 2023

La conferenza/mercato CycleSummit con incontri 1:1 si terrà lunedì 9 e martedì 10 ottobre 2023.

Inoltre, sono previsti vari tour in bicicletta pre e post evento (Fam-Trips).

L’edizione del 2023 sarà organizzata in collaborazione con i partner APT Servizi Emilia-Romagna, l’azienda turistica IF Imola-Faenza, il Riolo Terme Cycling Hub e il tour operator BikesPlus/CycleEurope.

CycleSummit collabora anche con Bikemap, Mhikes e Bikenomist, che offrono soluzioni per ciclisti e tour operator.