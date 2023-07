La Fancy Women Bike Ride, movimento globale delle donne in bici

Nel cuore della città di Izmir, un piccolo gruppo di donne ha dato vita a un movimento ciclistico senza precedenti, diventato oggi un appuntamento annuale imperdibile per migliaia di donne in tutto il mondo. La “Fancy Women Bike Ride” ha avuto origine nel 2013 ed è cresciuto fino a diventare un evento globale organizzato ogni terza domenica di settembre. Per quanto incredibile possa sembrare, sono diventata la coordinatrice di questo evento unico, incontrando centinaia di donne indipendenti che desiderano cambiare le proprie abitudini e influenzare positivamente la creazione di città migliori per tutti.

Nel 2013, quando abbiamo organizzato la prima pedalata di divertimento, non avrei mai immaginato che in pochi anni sarei diventata la coordinatrice di questo straordinario evento. Nel corso degli anni ho ricevuto complimenti e critiche.

Sono stata onorata di ricevere il premio “World Bicycle Day Special Award” delle Nazioni Unite e dal Ministero dell’Ambiente tedesco, che hanno riconosciuto i miei/nostri sforzi per promuovere l’uso della bicicletta per tutti. Allo stesso tempo, ho ricevuto insulti e accuse per aver organizzato un evento solo per donne. Tuttavia, credo che alla fine l’obiettivo dell’evento sia stato raggiunto, ovvero coinvolgere sempre più persone di considerare la bici come un mezzo per la mobilità, partendo proprio dalle donne e dai loro figli.

Fancy Women Bike Ride

La “Fancy Women Bike Ride” è molto più di una semplice pedalata. È un movimento che trasmette un messaggio di libertà, uguaglianza e sostenibilità. Ogni anno, migliaia di donne indossano abiti eleganti e salgono in sella alle loro biciclette, sfidando gli stereotipi e dimostrando al mondo che il ciclismo è per tutti, senza distinzioni di genere. La nostra missione è chiara: vogliamo creare città più sicure, più verdi e più amichevoli per le biciclette, dove il ciclismo sia un’opzione di trasporto accessibile e piacevole per tutti.

Durante questi ultimi undici anni ho avuto l’onore di incontrare donne straordinarie che, con la loro partecipazione, hanno dimostrato il loro impegno nel creare un cambiamento positivo. Vedere queste donne, insieme alle loro famiglie, pedalare per le strade delle città con gioia e determinazione è una vera fonte di ispirazione. E ogni anno il movimento cresce, coinvolgendo sempre più città, creando reti di solidarietà e sostegno che si estendono ben oltre le frontiere nazionali.

Certo, ci sono state sfide lungo il cammino. Organizzare un evento di questa portata richiede tempo, dedizione e una forte determinazione. Ma il sorriso sul volto di ogni partecipante, la sensazione di unione e l’entusiasmo generale rendono sopportabile ogni sforzo e mi fanno dire: “Ne è valsa la pena”.

La “Fancy Women Bike Ride” ha dimostrato il potenziale trasformativo della bicicletta e come possa diventare uno strumento per il cambiamento sociale. Questo evento globale ci ha insegnato che quando le donne pedalano insieme possono rompere barriere, cambiare percezioni e spianare la strada per un futuro migliore. Sono orgogliosa di far parte di questo movimento, e non vedo l’ora di continuare a pedalare insieme a tutte le donne che si uniranno a noi in questa fantastica avventura.

Se volete partecipare alla Fancy Women Bike Ride, qui di seguito potete trovare l’elenco delle città italiane. Sarebbe bello se portaste un’amica che non va in bicicletta: l’idea è che se ci si diverte a pedalare a questo evento si continuerà a farlo ogni giorno.

Dove si svolge la Fancy Women Bike Ride in Italia?

L’appuntamento è per domenica 17 settembre 2023:

Bari

Brescia

Cosenza

Cuneo

Genova

Lecce

Pisa

Pordenone

Rovigo

Quartu Sant’Elena

Siracusa

Torino

Trento

Treviso

Per maggiori info visita il sito fancywomenbikeride.com