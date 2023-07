Come sorpassare un ciclista in sicurezza: i consigli per gli automobilisti

Sorpassare un ciclista in auto in modo sicuro richiede attenzione e rispetto delle norme stradali. Nella nuova puntata della web serie “Sulla Stessa Strada“ Scott – in collaborazione con Guidare Oggi – dispensa una serie di consigli rivolti agli automobilisti con indicazioni utili a compiere questa manovra in piena sicurezza.

Consigli per automobilisti: ecco come si deve sorpassare un ciclista

Come si deve sorpassare un ciclista: consigli utili per chi guida

La persona alla guida di un’auto deve prestare particolare attenzione ad alcuni aspetti quando si accinge a superare una persona in bicicletta. Ecco alcuni utili consigli per il sorpasso sicuro dei ciclisti.

Visibilità

Preparazione. Prima di iniziare la manovra, assicurati di avere una buona visibilità della strada e del traffico circostante. Controlla gli specchietti retrovisori e il punto cieco.

Almeno 1,5 metri

Distanza di sicurezza. Fai attenzione a lasciare spazio sufficiente dal ciclista durante tutto il sorpasso. La distanza minima laterale da mantenere è di almeno 1,5 metri. Questo è un requisito fondamentale per garantire la sicurezza del ciclista.

Segnala la tua intenzione . Assicurati di segnalare chiaramente la tua intenzione di sorpassare accendendo la freccia nella direzione in cui ti appresti a spostarti.

. Assicurati di segnalare chiaramente la tua intenzione di sorpassare accendendo la freccia nella direzione in cui ti appresti a spostarti. Riduci la velocità . Diminuisci la velocità prima di iniziare il sorpasso. Questo darà più sicurezza sia a te che al ciclista.

. Diminuisci la velocità prima di iniziare il sorpasso. Questo darà più sicurezza sia a te che al ciclista. Sorpasso controllato . Quando sorpassi il ciclista, fai in modo di non superare la velocità massima consentita e procedi in modo controllato. Mantieni la distanza laterale di almeno 1,5 metri o di più, se le condizioni della strada lo consentono.

. Quando sorpassi il ciclista, fai in modo di non superare la velocità massima consentita e procedi in modo controllato. Mantieni la distanza laterale di almeno 1,5 metri o di più, se le condizioni della strada lo consentono. Comunica con il ciclista . Se necessario, comunica con il ciclista con un segnale acustico o con gesti amichevoli per fargli capire le tue intenzioni.

. Se necessario, comunica con il ciclista con un segnale acustico o con gesti amichevoli per fargli capire le tue intenzioni. Rientro sicuro . Dopo aver sorpassato il ciclista, attendi che la strada sia completamente libera prima di rientrare nella tua corsia. Assicurati di mantenere la distanza di sicurezza dalla bicicletta.

. Dopo aver sorpassato il ciclista, attendi che la strada sia completamente libera prima di rientrare nella tua corsia. Assicurati di mantenere la distanza di sicurezza dalla bicicletta. Monitora il ciclista . Dopo aver terminato la manovra, continua a monitorare la posizione del ciclista, soprattutto se stai aumentando la velocità.

. Dopo aver terminato la manovra, continua a monitorare la posizione del ciclista, soprattutto se stai aumentando la velocità. Presta attenzione ai ciclisti successivi. Non appena hai completato il sorpasso, rimani sempre vigile e tieni presente che potrebbero esserci altri ciclisti lungo la strada.

Il video della serie web “Sulla Stessa Strada”

Come sottolinea la nuova puntata della serie web “Sulla Stessa Strada” di Scott con Guidare Oggi: “Sorpassare un ciclista richiede molta attenzione, la bicicletta è un veicolo instabile, con due sole ruote, soggetto facilmente a sbandare”. Vediamo dunque quali sono i consigli pratici per superare una bici in sicurezza.

In conclusione, ricordiamo che il sorpasso di un ciclista è una manovra delicata che richiede pazienza e attenzione. E va fatta solo quando le condizioni della strada lo consentono. Quindi prima di effettuare il sorpasso di una persona in bicicletta, è opportuno che gli automobilisti tengano bene a mente questi consigli per la sicurezza di tutti.