Una pedalata per ripulire dai rifiuti strade e sentieri: appuntamento il 3 settembre

In sella per raccogliere rifiuti sulle strade e sensibilizzare sul tema dell’inquinamento ambientale: Bergamont & Plastic Freeride continuano a percorrere insieme questa strada green proponendo un evento collettivo dedicato alla raccolta rifiuti. Proseguendo nel solco del progetto Plastic Free Ride nato proprio con questo ambizioso obiettivo.

Adv

In sella per raccogliere i rifiuti sulle strade

“Pedaliamo per pulire dove pedaliamo”, questo il motto scelto da Sara e Raffaele, due giovani ragazzi che dal 2019 in sella alle loro biciclette percorrono strade e sentieri, sia nazionali che internazionali, con un obiettivo ben definito: ripulirli da plastica e rifiuti. Bergamont con le bici e SCOTT con la parte apparel sono gli sponsor tecnici di questo affascinante progetto.

Sara e Raffaele di Plastic Freeride in sella alle loro biciclette

Domenica 3 settembre: appuntamento con la Garbage Ride

La pedalata per ripulire dai rifiuti strade e sentieri, la Garbage Ride, avrà luogo domenica 3 settembre ad Arco di Trento. Ritrovo e partenza alle 15.00 dal BikeFarm, località Linfano di Arco (TN), per pedalare e ripulire diversi tracciati disegnati sulla app di Koomot. Dopo la ride ci si ritroverà tutti al Bike Farm (alle 18.30 circa) per pesare e poi differenziare tutti i rifiuti raccolti. Inoltre sarà allestito un aperitivo con un dj set e birra offerta dall’officina di bici The Lab di Riva del Garda, Bergamont e Bike Farm.

Come partecipare

Ogni rider potrà partecipare con qualsiasi tipo di bici: strada, mtb, gravel. In alternativa, si potrà utilizzare una delle bici test offerte dal nostro parco bici Bergamont. Gli organizzatori consigliano ai partecipanti di portare con sé un guanto e una sacca/zaino da tenere in spalla per contenere quello che verrà raccolto. A chi vorrà, verranno fornite delle pinze per raccogliere con maggior comodità.

La Garbage Ride rappresenta più di un semplice evento: simboleggia una convergenza di passione e scopo. Sottolinea la responsabilità collettiva di preservare il nostro ambiente, trasformando una semplice pedalata in una missione significativa. Bergamont e Plastic Freeride invitano a far parte di questa esperienza il 3 settembre, contribuendo a un mondo più pulito e verde a ogni nostra pedalata.