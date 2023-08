La Saltafoss ritorna come ebike: il vintage del futuro in edizione limitata

Il richiamo del passato è sempre stato irresistibile, soprattutto quando si tratta di oggetti che portano con sé un’aura di nostalgia. Negli ultimi anni, l’industria ha assistito a un aumento delle tendenze vintage e delle operazioni nostalgia, con vecchi stili, design e prodotti che ritornano alla ribalta. Un esempio lampante di questa ondata di revival per quanto riguarda le due ruote a pedali è l’iconica Saltafoss, il brand italiano di bici cross degli anni ’70, che oggi vive una nuova giovinezza grazie a Officine Cordaro, una startup milanese.

La Saltafoss Serietre: un connubio tra passato e futuro

Officine Cordaro ha fatto risorgere dalla memoria la mitica Saltafoss, reinventandola nella forma di una ebike moderna, la Saltafoss Serietre. Questa nuova creazione rappresenta un ponte tra il design iconico dell’originale Saltafoss e le ultime tecnologie elettriche, oltre a dettagli di stile che corteggiano sia il pubblico giovane che quello adulto.

La produzione della Limited Edition della Saltafoss Serietre, composta da soli 100 pezzi numerati, è un omaggio al passato e alla sua esclusività. Con due varianti di colore, “La Rossa” o “La Gialla”, questa edizione speciale è disponibile per la prenotazione online dall’1 agosto 2023 (con consegna a partire da dicembre 2023).

Saltafoss Serietre La Gialla

L‘avventura su due ruote

Ma la Saltafoss Serietre non è solo uno sguardo al passato; è un invito a un’avventura nel prossimo futuro. Con un motore nel mozzo posteriore da 250W che consente una velocità massima di 25 km/h, una batteria estraibile da 16.5 Ah e luci di posizione e anabbaglianti, l’esperienza di pedalata fonde emozioni retrò e funzionalità all’avanguardia.

Le sospensioni regolabili, il cambio a 7 rapporti, le ruote “Fat” da 20 pollici e i freni Magura eMT 5 rappresentano un equilibrio tra la tradizione e l’innovazione. Anche il design del telaio in acciaio e i componenti made in Italy, come la sella e le sospensioni meccaniche regolabili, confermano l’attenzione per la qualità e l’originalità.

Un lavoro artigianale di 90 giorni trasforma ognuna delle 100 biciclette in un pezzo unico che viene proposto al pubblico al prezzo di 3.950 euro (Iva inclusa), consegnando un prodotto che incarna l’attenzione ai dettagli.

Nuova Saltafoss: preservare la storia, coltivare l’artigianalità

La Saltafoss Serietre si propone come la testimonianza di passione, impegno e continuità. Il progetto ha coinvolto non solo Officine Cordaro ma anche le famiglie storiche di inventori della Saltafoss, le famiglie Ceriani e Torretta, i cui know-how sono stati tramandati per preservare l’eredità e la tradizione.

Due le figure dietro il progetto: Marco Carlos Cordaro, il fondatore di Officine Cordaro, un giovane inventore e regista con una passione per la creazione di mezzi di trasporto versatili e piacevoli; e Carlo Giovanni Carli, un ingegnere esperto in ciclismo e motociclismo che ha contribuito all’ingegnerizzazione della Saltafoss Serietre, consentendo la produzione italiana del telaio e dei componenti chiave.

Dalla produzione del telaio all’assemblaggio, ogni passo è una dichiarazione di intenti: preservare i valori del brand e mantenere viva la tradizione artigianale.

Per chi volesse scoprirla di persona, Saltafoss Serietre sarà disponibile per test drive in pista e offroad durante il prossimo Italian Bike Festival di Misano Adriatico dal 15 al 17 Settembre 2023.