Riese & Müller spedirà le sue ebike con imballaggi riutilizzabili fino a 30 volte

Riese & Müller, l’azienda leader nel settore delle ebike e cargo bike di alta gamma, sta aprendo la strada verso una nuova era di sostenibilità nella spedizione con l’introduzione di imballaggi riutilizzabili. Con una mossa verso la riduzione degli sprechi e l’abbattimento dell’impatto ambientale, l’azienda si appresta a cambiare il volto delle spedizioni di ebike e minuteria.

In collaborazione con i produttori tedeschi Circular Logistics e Rhinopaq, Riese & Müller ha sviluppato imballaggi riutilizzabili di ultima generazione, prodotti interamente in Germania. Questi nuovi imballaggi rappresentano l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità e il rispetto ambientale.

Imballaggi riutilizzabili per ebike e minuteria

La sperimentazione dei nuovi imballaggi riutilizzabili per le spedizioni inizierà a settembre in alcuni rivenditori selezionati. Ma già nel corso del 2024 Riese & Müller mira a convertire fino al 60% degli imballaggi destinati alle ebike e fino al 70% di quelli destinati alla spedizione di minuteria in un formato riutilizzabile. Questa strategia mira a ridurre la produzione di rifiuti nel commercio di ben 905 tonnellate di cartone ogni anno. Un passo che dimostra chiaramente come l’azienda sia determinata a giocare un ruolo significativo nella promozione della sostenibilità all’interno dell’industria del ciclo.

Una BikeBox in polipropilene

L’imballaggio chiave in questa novità è la BikeBox, frutto della collaborazione tra Circular Logistics e Riese & Müller. Questa BikeBox è realizzata al 100% in polipropilene, un materiale straordinariamente resistente, durevole e facilmente riciclabile. Ciò significa che può essere riutilizzata fino a 30 volte, con un risparmio di CO2 stimato intorno all’80% rispetto ai tradizionali imballaggi usa e getta in cartone. Oltre a essere ecologica, la BikeBox è altrettanto pratica: ha le stesse dimensioni dei cartoni convenzionali e, una volta svuotata, può essere piegata agevolmente per essere rispedita attraverso i normali canali di trasporto.

Abbattimento dei rifiuti di imballaggio

Questa innovazione, sottolineano da Riese & Müller, consente di abbattere il 95% dei rifiuti prodotti, pari a circa 880 tonnellate di cartone ogni anno. Da notare che questi nuovi imballaggi saranno utilizzabili in tutta Europa, incluso il territorio svizzero, stabilendo Riese & Müller come pioniere nell’adozione di imballaggi riutilizzabili per le ebike.

La svolta verso l’ecosostenibilità non riguarda solo le ebike, ma si estende anche alla spedizione di minuteria. Questi imballaggi, pieghevoli e semplici da gestire, saranno costituiti per il 60% da materiali riciclati e potranno essere riutilizzati fino a 20 volte. Questo trasforma la spedizione di minuteria in un processo più efficiente ed ecologico, consentendo un risparmio di ben 25 tonnellate di cartone all’anno. La chiusura tramite velcro elimina la necessità di nastro adesivo, semplificando ulteriormente il processo.

Riese & Müller vuole dimostrare che le aziende possono adottare soluzioni innovative per ridurre l’impatto ambientale delle loro attività.