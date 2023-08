Allora vietiamo le biciclette a Milano

Milano è la città che non si ferma e non esiste nessun motivo per interrompere o modificare il modo d’essere del capoluogo lombardo, locomotiva economica d’Italia, che deve trainare il paese verso il progresso a ogni costo.

Che Milano non si ferma ce lo ha ricordato il sindaco Sala agli albori della pandemia di Covid-19 e figuriamoci se adesso può trovare il tempo per riflettere un attimo su se stessa e sul motivo per cui per le strade della città, cicliste (sì, al femminile, perché le vittime sono soprattutto donne) continuano a finire schiacciate dai camion dei mille cantieri che danno linfa vitale all’economia cittadina.

E noi non abbiamo il tempo di piangere l’ultima persona morta per strada (ieri è toccato alla 28enne Francesca Quaglia), che subito leggiamo sui giornali di un’altra donna, questa volta colpita da un palo abbattuto da un’auto che si è ribaltata, guidata da qualcuno che aveva il piede un po’ troppo pesante sull’acceleratore.

La dinamica è la stessa dello scorso 2 agosto quando ad avere la peggio è stato un ragazzo canadese sul marciapiedi.

E il conto non si tiene più, così come non si riesce più a tenere la paura di uscire di casa in bicicletta perché c’è in giro gente che guida come un criminale senza alcun controllo e c’è un’amministrazione che ha sempre pronta la frase a effetto dichiarando questa volta lutto cittadino, giurando che la sicurezza stradale è una priorità quest’altra volta e che continua a fare e disfare la stessa pista ciclabile (quella su corso Buenos Aires) per dimostrare che sta lavorando attivamente per il bene di tutti.

Ma provvedimenti non se ne vedono. Non si vedono infrastrutture, non si vedono vigili in strada, non si vedono politiche, non si vede neppure l’assessora alla mobilità, Arianna Censi, che chissà che cosa fa di lavoro.

La situazione a Milano è fuori controllo. Così come lo era durante gli anni di piombo in cui la gente aveva paura a uscire la sera per paura di finire in una sparatoria. Oggi la paura è quella di venire investiti da un camion o da un deficiente patentato. Il sindaco Sala evidentemente non riesce a garantire la sicurezza dei cittadini e probabilmente l’unica cosa che gli resta da fare è vietare la circolazione alle biciclette, d’altronde, se ha vietato l’accesso ai parchi pubblici durante il mese di agosto più caldo della storia della città, perché dovrebbe permettere ancora la circolazione delle biciclette?

In questo modo, almeno, saremo sicuri che il sangue dei ciclisti che ormai è ordinaria amministrazione a Milano non andrà a imbrattare le strade della settimana della moda che sta per aprire le porte.