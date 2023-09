Shimano presenta il nuovo 105 meccanico a 12 velocità

L’attesa è finita: la casa giapponese di componentistica per biciclette lancia oggi il suo gruppo stradale Shimano 105 R7100 meccanico a 12 velocità, una novità nel mondo del ciclismo su strada che promette prestazioni affidabili a un prezzo accessibile e che si affianca alla versione elettronica del 105 presentata lo scorso anno. Questo gruppo era stato “svelato” per sbaglio in anteprima qualche settimana fa a Eurobike 2023, come vi avevamo raccontato su Bikeitalia: ma sbarca ufficialmente sul mercato oggi, 31 agosto 2023, in anticipo sulle previsioni che lo davano in uscita per il 2024.

Shimano 105 R7100 meccanico a 12 Velocità

Il lancio del gruppo Shimano 105 12v con trasmissione meccanica, denominato R7100, cerca di raggiungere un equilibrio tra prestazioni avanzate e manutenzione semplificata, il tutto senza stravolgere la tradizione di accessibilità che la serie 105 rappresenta per la casa giapponese.

Guida naturale e comfort premium

L’elemento distintivo del gruppo Shimano 105 R7100 meccanico è la sua trasmissione meccanica, che offre ai ciclisti un’esperienza di guida naturale e coinvolgente. Questa caratteristica è accompagnata dalle comodità e dalla flessibilità tipiche dei gruppi di componenti di alta gamma a 12 velocità (come l’Ultegra e il Dura-Ace). Che si stia affrontando una ripida salita o una veloce discesa, l’esperienza di pedalata promette di essere autentica e appagante.

Deragliatori ottimizzati

Il cuore del nuovo gruppo è il deragliatore posteriore RD-R7100, con la tecnologia SHIMANO SHADOW RD. Dotato di un profilo ribassato e una struttura a tensione singola, offre un cambio fluido, efficiente e silenzioso. Il deragliatore anteriore FD-R7100 garantisce cambi di rapporto precisi, sia nelle ascese più impegnative che nelle discese più tecniche.

Versatilità con le 12 velocità

L’evoluzione verso le 12 velocità nella serie Shimano 105 R7100 offre una gamma di opzioni ampia e adattabile. I rapporti sono stati progettati per garantire leggerezza e resistenza, con una progressione ben studiata nei rapporti intermedi. Che si preferisca una cassetta 11-34T o 11-36T, oppure una guarnitura FC-R7100 HOLLOWTECH II con corone 50-34T o 52-36T, la gamma Shimano 105 R7100 è in grado di soddisfare le esigenze di ogni ciclista su strada.

Comandi ergonomici e freni ottimizzati

L’esperienza di guida risulta ulteriormente migliorata dai comandi cambio/freno ST-R7120. Questi comandi, progettati per adattarsi a varie dimensioni e forme delle mani, offrono ergonomia, comfort e controllo superiori. I cavi integrati all’interno delle leve mantengono un aspetto ordinato al manubrio, migliorando sia l’estetica che la funzionalità.

La frenata è altamente efficiente grazie alle pinze Shimano 105 BR-7170, dotate di un nuovo design per una frenata sicura e potente. La riduzione dello sfregamento tra le pinze e i rotori garantisce un’esperienza di guida silenziosa e performante.

La piattaforma Shimano 105 R7100 12v

Ogni componente del nuovo gruppo Shimano 105 R7100 è stato progettato per lavorare insieme in modo armonioso. Grazie alla trasmissione meccanica a 12 velocità, i ciclisti potranno sperimentare massima efficienza e prestazioni superiori in ogni situazione su strada.

Guarnitura FC-R7100

HOLLOWTECH II

2 x 12-velocità

Combinazione corone: 50-34T e 52-36T

Lunghezza pedivelle: 160mm, 165mm, 170mm, 172.5, 175mm

Peso: 754g (50-34T)

Cassetta CS-R7101-12

HYPERGLIDE 12-velocità

Pignone più piccolo da 11-denti per un’efficienza ottimale

Compatibile con corpetti ruota libera a 11-velocità

Combinazione cassette: 11-34T e 11-36T (CS-HG710-12)

Peso: 361g (11-34T)

Deragliatore Anteriore FD-R7100

Brazed-on

Cambiata veloce e precisa

Peso: 96g

Deragliatore Posteriore RD-7100

SHIMANO SHADOW RD

Attacco Direct Mount

Profilo super basso, struttura a tensione singola

Peso: 249g

Hydraulic Disc Brake Set ST-R7120 (Comandi e Pinze)

Comandi Dual Control

Nuovo design delle leve

Migliore ergonomia

Peso: 612g / coppia

Rotori Freni a Disco SM-RT70

Disc Brake Rotors (140mm) x 2

Peso: 133g

Disc Brake Rotors (160mm) x 2

Peso: 133g

Maggiori informazioni e prezzi

Con l’introduzione di questo nuovo gruppo Shimano 105 R7100 meccanico a 12 velocità, la casa giapponese ha dato una risposta a chi chiedeva che accanto al nuovo 105 elettronico venisse affiancata anche una versione meccanica. Questo prodotto, nel solco della tradizione centenaria di Shimano, rappresenta un’innovazione nel mondo del ciclismo su strada e si propone di offrire un’esperienza coinvolgente per gli appassionati delle due ruote.

Per maggiori informazioni e prezzi dello Shimano 105 R7100 meccanico a 12 velocità consultare la pagina web road.shimano.com