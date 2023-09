Settimana Europea della Mobilità 2023: “Cambia stile, vai in bici”

Si avvicina la Settimana Europea della Mobilità 2023, in Italia l’evento è promosso dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) in occasione dell’European Mobility Week della Commissione Europea, il cui tema di quest’anno è “Save Energy“. Questa edizione, che si terrà dal 16 al 22 settembre, vuole ribadire l’importanza di scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, con tutti i benefici che ne derivano.

Settimana Europea della Mobilità 2023

L’obiettivo principale di questa settimana è sensibilizzare la popolazione sugli enormi vantaggi dell’uso della bicicletta: un’attività fisica che migliora la salute, città più vivibili e strade più sicure, meno trafficate e inquinate. La FIAB promuove la bicicletta come uno strumento strategico per guidare la transizione ecologica e affrontare le sfide energetiche attuali. Scegliere la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano significa abbracciare uno stile di vita più sano e sostenibile, risparmiando tempo, denaro ed emissioni di CO2.

Durante questa settimana, sono in programma centinaia di eventi a livello locale, che si affiancano alle iniziative di respiro nazionale. Ecco alcune delle iniziative principali:

Car Free Week (16-22 settembre)

Una sfida che invita le persone a muoversi senza utilizzare l’auto privata per un’intera settimana, spingendo l’uso dei mezzi pubblici, della bicicletta o del camminare.

Parking Day (16-17 settembre)

Durante questi giorni, i parcheggi verranno temporaneamente trasformati in spazi dedicati alla socialità, con iniziative artistiche, culturali, ricreative e culinarie aperte a tutti. Quest’anno il tema riguarda le Città 30, con punti informativi per spiegare i benefici di questo approccio urbanistico.

Crediti Fiab Milano Ciclobby

SportCity Day (17 settembre)

La FIAB patrocina questa iniziativa, promossa dalla Fondazione SportCity, che trasformerà 140 città italiane in una grande palestra a cielo aperto. Sarà possibile partecipare a oltre 60 attività sportive organizzate nelle piazze, nei parchi e nelle aree attrezzate, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo nelle città.

Bike To Work Day (22 settembre)

Per concludere la Settimana Europea della Mobilità, il 22 settembre è dedicato al Bike To Work Day, un invito a tutti a recarsi al lavoro in bicicletta, per scoprire come questa scelta possa facilmente diventare una sana abitudine quotidiana.

Tutte queste iniziative sono visibili nel calendario online di FIAB su www.andiamoinbici.it, dove è possibile trovare ulteriori dettagli, inclusi luoghi e orari.

I patrocini istituzionali

La Settimana Europea della Mobilità in Bicicletta 2023 è patrocinata da diverse istituzioni, tra cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Confindustria ANCMA e Euromobility.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti si rimanda al sito web di FIAB