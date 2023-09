Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso: in bicicletta al Pian del Re

Le Terre del Monviso si preparano a concludere il loro calendario di Scalate Leggendarie con una salita in bicicletta epica verso il Pian del Re. Il 16 settembre 2023 le strade saranno chiuse al traffico dei veicoli a motore mentre i ciclisti si sfideranno lungo questa affascinante ascesa.

Le Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso

Dopo il successo della recente salita al Colle dell’Agnello, che ha visto la partecipazione di oltre ottocento ciclisti, l’edizione 2023 delle Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso si concluderà con questa entusiasmante sfida. L’appuntamento è fissato per sabato 16 settembre, con la salita non competitiva in bicicletta da Crissolo al Pian del Re, situato a 2.020 metri di altitudine nella valle del Po. La partecipazione è aperta a tutti i ciclisti, su qualsiasi tipo di bicicletta, inclusi i modelli elettrici, ed è completamente gratuita.

Da Crissolo al Pian del Re: il programma

La salita partirà tra le 9 e le 11 del mattino, con due punti di ritrovo previsti a Crissolo. Gli iscritti riceveranno un talloncino commemorativo da attaccare alla loro bicicletta. La strada sarà chiusa al traffico motorizzato fino alle 14, garantendo un’esperienza ciclistica sicura e piacevole. Il percorso presenta una pendenza massima del 12% su una distanza di 9 km, con un dislivello totale di 690 metri. Una volta raggiunto il traguardo, i partecipanti potranno godere di un rinfresco gratuito con prodotti locali.

Suggerimenti e prescrizioni

L’uso del casco è obbligatorio, e si consiglia di portare guanti, un k-way o indumenti pesanti per la discesa. Prima della partenza, è importante controllare che la propria bicicletta sia in buone condizioni. Per coloro che desiderano partecipare ma non hanno una bicicletta, è disponibile un servizio di noleggio di ebike, con prenotazione obbligatoria presso diverse sedi.

Durante l’evento, verranno scattate fotografie ai partecipanti, che potranno poi scaricare liberamente dal sito web ufficiale dell’evento e dalla pagina Facebook Terres Monviso.

La salita al Pian del Re

La salita al Pian del Re è stata un momento epico nel Giro d’Italia, con le sue ripetute inclusioni nel tracciato nel 1991 e nel 1992. Questa salita è stata testimone delle vittorie di Massimiliano Lelli e Marco Giovannetti, ed è diventata una sfida iconica nel mondo del ciclismo.

L’evento fa parte delle Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso, un calendario di itinerari in bicicletta verso colli e arrivi in quota celebrati per le imprese dei professionisti durante il Giro d’Italia e il Tour de France. Quest’anno l’evento – giunto alla sua seconda edizione – ha registrato una partecipazione record, con circa 3.000 ciclisti che hanno preso parte alle varie date, dimostrando l’entusiasmo crescente per questa esperienza.

L’organizzazione dell’evento

Le Scalate Leggendarie nelle Terre del Monviso sono organizzate da Terres Monviso e dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo, con il supporto tecnico di Velo Caraglio, Rampignado Team, Vigor Cycling Team e Cicli Mattio.

Per ulteriori dettagli e informazioni sull’evento, è possibile visitare il sito web ufficiale all’indirizzo https://visit.terresmonviso.eu/scalate-leggendarie-nelle-terre-del-monviso.