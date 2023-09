Wilier Adlar: una gravel in carbonio per l’avventura e il bikepacking

Il produttore di Rossano Veneto presenta la sua ultima nata nel segmento gravel: il modello Wilier Adlar. Una bici progettata per gli amanti dell’avventura e del bikepacking, con un telaio in fibra di carbonio che offre leggerezza e resistenza. Scopriamo insieme i dettagli di questa nuova aggiunta alla famiglia Wilier Triestina.

Wilier Adlar

Ogni ciclista conosce la sensazione di trasformazione che si verifica durante una pedalata. La Wilier Adlar è nata proprio da questa filosofia, concependo la bici come uno strumento per dare un nuovo significato al viaggio e per cambiare la prospettiva sul mondo circostante. È un mezzo che si adatta alle diverse situazioni e si trasforma, incarnando lo spirito del gravel.

Una bici dedicata al bikepacking e all’avventura

La Wilier Adlar è dedicata ai cicloviaggiatori, agli esploratori e a coloro che amano il bikepacking. Il telaio in fibra di carbonio è stato rinforzato per consentire un carico massimo supplementare di 35 kg, garantendo la capacità di trasportare tutto il necessario per un’avventura anche di più giorni in sella. Inoltre, il design della bici ha geometrie ottimizzate e un passaggio cavi completamente integrato.

Una gravel leggera e aggressiva

Il telaio della Wilier Adlar pesa solo 1.100 grammi ed è disponibile in cinque diverse taglie per adattarsi a ciclisti di diverse altezze. Le geometrie del telaio sono ispirate alle mountain bike, con un reach orizzontale pronunciato che consente l’uso di un attacco manubrio più corto e un angolo di sterzo aperto a 70°. Questa combinazione offre maneggevolezza e controllo anche sui sentieri più impegnativi, anche quando la bici è completamente carica.

Passaggi ruota generosi

La Wilier Adlar è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di terreno, con passaggi ruota generosi in grado di ospitare gomme gravel da 52 mm (52-622) fino a coperture da mountain bike 29 x 2.00”. Il telaio è stato progettato per accogliere forcelle con foderi particolarmente lunghi, agevolando l’installazione di forcelle ammortizzate senza alterare la geometria del telaio complessiva. Inoltre, è presente un foro per il passaggio del cavo di un eventuale mozzo a dinamo sulla forcella.

Caratteristiche innovative

La Wilier Adlar presenta alcune innovazioni intelligenti, come la trasmissione monocorona che libera il tubo verticale dall’attacco del deragliatore, creando una sorta di piccolo parafango integrato. Inoltre, dispone di punti di fissaggio e carico ben posizionati per portapacchi anteriore e posteriore, permettendo di trasferire il peso delle borse sui perni passanti attraverso il telaio e la forcella, riducendo così lo stress strutturale sulla bici.

Accessori da viaggio completi

Wilier Tristina ha pensato a tutto, offrendo accessori come parafanghi (acquistabili separatamente) e un set di 4 borse ad aggancio rapido, prodotte in collaborazione con Miss Grape. Inoltre, è possibile installare un terzo portaborraccia o un porta attrezzi sotto il tubo obliquo.

Prezzi e allestimenti

La Wilier Adlar incarna lo spirito dell’avventura e del bikepacking. Con un telaio in fibra di carbonio leggero ma resistente, geometrie studiate per il massimo controllo e una serie di innovazioni intelligenti, è pronta ad affrontare lunghe pedalate avventurose e a pieno carico.

Questa bici gravel viene proposta al pubblico con un range di prezzi che va da 3.700 a 5.400 euro a seconda degli allestimenti.

Per maggiori informazioni sulla bici gravel Wilier Adlar consultare il sito web dell’azienda