Evento gratuito a Perugia: “La giusta posizione in sella”.

Bikeitalia organizza un evento gratuito in provincia di Perugia, dal titolo “La giusta posizione in sella”.

Durante la serata il nostro Omar Gatti – Cycling Health Specialist e dottore in Scienze Motorie –, con il supporto del dott. Stefano Tettamanti, titolare del LAB di Perugia, mostrerà una completa procedura di bikefitting con il supporto di un ciclista che pedala sul rullo. Durante la serata, troveranno risposta domande come:

Quali muscoli si usano in pedalata?

Come si regolano le tacchette?

Qual è la posizione migliore per spingere tanto sui pedali?

Come si sceglie la sella corretta?

Qual è la miglior regolazione del manubrio?

Come posso risolvere i miei dolori alla schiena, alle ginocchia, al sottosella, al collo?

Come si sceglie la taglia della bicicletta?

Una visita biomeccanica è quello che mi serve?

Come funziona una visita biomeccanica svolta in un Bikeitalia LAB?

Ma la visita biomeccanica mi serve o è uno spreco di soldi inutile?

Sarà possibile porre domande durante la serata, in modo da poter sciogliere i dubbi riguardanti la corretta posizione in sella. Tutti i partecipanti riceveranno un buono sconto di 50 € per una visita biomeccanica che potrà essere svolta in uno dei 14 laboratori Bikeitalia LAB presenti sul territorio italiano, di cui uno proprio in provincia di Perugia.

Il Bikeitalia LAB di Perugia è il 14esimo laboratorio di biomeccanica e si va a unire a quelli di Milano, Bergamo, Rimini, Roma, Firenze, Cosenza, Verona, Torino, Grosseto, Caltanissetta, Catania, Finale Ligure e Bologna.

I Bikeitalia LAB sono l’unica rete di biomeccanici del ciclismo laureati esistente in Italia.

L’evento gratuito si terrà presso le Logge di Piazza Giacomo Matteotti a Città di Castello (PG) mercoledì 11 Ottobre dalle 21:00 alle 23:00.

La serata è gratuita ma i posti sono limitati, per partecipare è necessario iscriversi a questo link.