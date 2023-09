Volkswagen investe nel servizio di noleggio ebike aziendali

Volkswagen Financial Services e Pon Holdings collaboreranno insieme per espandere il noleggio di ebike aziendali per dipendenti e clienti commerciali negli Stati Uniti e in Europa. Volkswagen Financial Services ha acquisito una quota del 49% nella controllata di noleggio biciclette di Pon, Bike Mobility Services (BMS).

La partnership è diventata ufficiale martedì 5 settembre, con un accordo firmato presso il salone dell’auto IAA Mobility a Monaco di Baviera, come riporta il sito specializzato Bicycle Retailer.

Christian Dahlheim (a sinistra), CEO di Volkswagen Financial Services AG, e Janus Smalbraak (a destra), CEO di von Pon Holdings, alla IAA Mobility di Monaco (5 settembre 2023)

Le biciclette aziendali a noleggio

Bike Mobility Services fornisce biciclette aziendali a oltre 600.000 dipendenti in 65.000 aziende, con il 90% delle biciclette noleggiate che sono elettriche, consegnate e assistite attraverso una rete di 8.000 concessionari. I marchi BMS sono BusinessBike, Lease a Bike e B2Bike. In Germania, Volkswagen Financial Services e BMS collaborano già da oltre tre anni.

BMS opera in sei paesi: Germania, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Svezia e Stati Uniti. Volkswagen Financial Services è una divisione aziendale del gruppo Volkswagen AG e comprende Volkswagen Financial Services AG insieme alle aziende associate Volkswagen Bank GmbH e Porsche Financial Services.

Un mercato dall’alto potenziale di crescita

Secondo Pon Holdings e Volkswagen Financial Services, il potenziale di mercato europeo per il noleggio di biciclette aziendali è stimato raggiungere 10 miliardi di euro entro il 2028. “Anche il potenziale di crescita negli USA è significativo, con città e governi statali che investono pesantemente nell’infrastruttura ciclabile”, ha dichiarato Janus Smalbraak, CEO di Pon Holdings. “BMS ha appena aperto il suo primo ufficio negli Stati Uniti a San Francisco e ha già siglato accordi con grandi aziende per il noleggio di biciclette aziendali. La nostra presenza esistente e le relazioni con i rivenditori negli USA possono contribuire a potenziare la nostra partnership e la nostra offerta per dipendenti, aziende e rivenditori statunitensi”.

Un servizio che guarda al futuro della mobilità

“La bicicletta aziendale soddisfa una chiara esigenza dei dipendenti, dei datori di lavoro e dei governi, ed è per questo che siamo riusciti a far crescere così rapidamente il business negli ultimi cinque anni. L’ebike svolge un ruolo vitale nella mobilità futura e l’opzione di noleggio offre ai dipendenti un accesso molto più ampio reso possibile dai loro datori di lavoro. Le prospettive sia per l’Europa che per gli USA sono molto promettenti. È entusiasmante unirsi a Volkswagen nei suoi ulteriori passi nel mercato delle biciclette e lavorare insieme alle offerte di mobilità”, ha sottolineato Smalbraak.

Volkswagen e le ebike aziendali

“La nostra partnership con Pon è un altro passo importante nella nostra evoluzione verso un fornitore di servizi di mobilità su vasta scala, sostenendo così gli obiettivi strategici del Gruppo Volkswagen”, ha dichiarato Christian Dahlheim, CEO di Volkswagen Financial Services AG. “C’è un grande potenziale nel noleggio di biciclette come fonte aggiuntiva di profitti, che si integra perfettamente nel nostro attuale portfolio di mobilità. Stiamo quindi espandendo sistematicamente la nostra offerta di servizi per clienti commerciali e supportando la nostra crescita a lungo termine nel settore delle flotte europee. Siamo determinati a sfruttare appieno i punti di forza della principale azienda automobilistica leader in Europa e della principale azienda di biciclette al mondo”, ha concluso Dahlheim.

Noleggio ebike aziendali: il caso Germania

La Germania è stata in prima linea nel noleggio di biciclette aziendali, con Pon e Volkswagen che affermano che è un modello di successo per promuovere la motivazione dei dipendenti, rendendo l’andare in bici al lavoro – in particolare grazie alle ebike – accessibile alla base dei dipendenti. Entrambe le aziende affermano che a seguito di investimenti significativi da parte di governi e comuni nell’infrastruttura ciclabile e nella mobilità, il noleggio di biciclette sta evolvendo in molti mercati europei come Paesi Bassi, Belgio, Scandinavia, Regno Unito e Francia.