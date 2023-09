Italian Bike Festival 2023: record di visitatori a Misano Adriatico

Misano Adriatico è stata la cornice della sesta edizione dell’Italian Bike Festival (IBF) presso il Misano World Circuit, e i dati certificano che il pubblico ha premiato gli organizzatori dell’evento: il festival si è concluso con un’affluenza di 53.000 visitatori, segnando un aumento del 26% rispetto all’edizione del 2022. Questi numeri confermano l’IBF come uno tra gli eventi di riferimento, non solo in Italia ma anche in Europa, per gli appassionati di biciclette e i professionisti del settore.

Adv

L’Italian Bike Festival 2023

Su una superficie espositiva di 60.000 metri quadrati, l’evento di tre giorni è stato interamente dedicato al mondo delle biciclette, della mobilità urbana e del turismo in bicicletta. Il festival ha combinato diversi momenti – mostre, lanci di prodotti, sessioni di prova, intrattenimento e incontri con figure di spicco del mondo del ciclismo. Inoltre, ha offerto conferenze e discussioni approfondite, come l’anteprima degli “Stati Generali della bicicletta” tenutasi il 14 settembre, poco prima dell’apertura ufficiale.

Una manifestazione esperienziale

Gli organizzatori, Fabrizio Ravasio, Lucrezia Sacchi e Francesco Ferrario di Taking Off, la società dietro l’Italian Bike Festival, hanno dichiarato: “Proponiamo ai nostri partner un concetto esperienziale di manifestazione, un modo diverso per mettere in contatto diretto il brand con il potenziale acquirente finale, lo facciamo attraverso i test bike gratuiti e le presentazioni delle novità in tema di innovazioni tecnologiche e promozione del cicloturismo attraverso gli incontri dedicati promossi dalle destinazioni turistiche”.

I numeri dell’evento

L’evento ha avuto un notevole impatto internazionale, con rilevanti ricadute economiche sull’intero territorio romagnolo. Questo successo oltre le aspettative è stato un segnale forte per le oltre 300 aziende espositrici, rappresentanti di oltre 600 marchi, e ha confermato l’IBF come un evento in costante crescita. Come sottolineano gli organizzatori in una nota: “L’evento ha agito come un acceleratore per un settore che ha influenzato positivamente il mercato di riferimento e la promozione del territorio. Questo è stato evidenziato da numerosi eventi diffusi come La Gialla Gravel, La Gialla Cicloturistica, La Gialla GF Strada e tutte le gare destinate al settore giovanile”.

Prossima edizione

Intanto l’appuntamento con la prossima edizione è già fissato per settembre 2024. L’IBF continua a crescere, offrendo un palcoscenico per il mondo delle biciclette e della mobilità sostenibile, e contribuendo in modo significativo all’economia locale e alla promozione del territorio.

Per maggiori informazioni: www.italianbikefestival.net