Cuneo Bike Festival 2023: al via la terza edizione dal 21 al 26 settembre

Da giovedì 21 settembre a martedì 26 settembre 2023 Cuneo accoglierà la terza edizione del “Cuneo Bike Festival”, un evento che si inserisce nella Settimana Europea della Mobilità, con il tema principale delle “Energie”. Quest’anno, il festival ha un ricco programma che abbraccia diversi luoghi della città e del Parco Fluviale, con una novità importante: il quartier generale del festival si estenderà da Largo Audifreddi fino a una parte di Via Roma, trasformandosi in un vivace villaggio ciclistico, completo di stand, un palco per i talk e un’area dedicata ai più giovani.

Cuneo Bike Festival 2023

L’organizzazione di questo evento è affidata all’Ufficio Mobilità e Trasporti – Ufficio Biciclette del Comune di Cuneo, in collaborazione con numerose realtà locali. Il tema delle “Energie” verrà esplorato in molteplici sfaccettature durante il Cuneo Bike Festival.

Stefano Zago, direttore del festival, spiega: “Le energie che la bicicletta raccoglie e poi dissemina saranno diffuse con le tante pedalate organizzate in diverse declinazioni: dal giro alla scoperta della città, alla staffetta resistente, alla biciclettata serale, passando per quelle dedicate ai bambini e a quelle in mezzo alla natura. E raccoglieremo energia anche dai racconti delle persone che hanno vissuto la bicicletta in modi diversi: da chi affronta le sterrate in modo eroico a coloro per cui le due ruote sono state una promessa del dopo malattia. Si parlerà anche di risparmio di energie, sia in termini di fatica fisica in sella a una bicicletta che come elemento di cui aver cura e saper dosare, in particolare rispetto all’ambiente che ci circonda”.

Un programma ricco di iniziative

Durante le sei giornate del Cuneo Bike Festival, sul palco saliranno i protagonisti del mondo del ciclismo nazionale e locale, saranno proposte biciclettate alla scoperta della città e del Parco Fluviale, laboratori e iniziative per le scuole, momenti formativi per insegnanti e professionisti, appuntamenti culturali e i noti “bike to work” e “bike to school”. Domani, il 21 settembre, prenderà dunque il via il Cuneo Bike Festival 2023, un evento dedicato alla promozione e alla celebrazione della bicicletta e della mobilità ecologica.

Cuneo, la bici e la mobilità sostenibile

Cuneo ha da tempo adottato misure per favorire questo tipo di mobilità, riconoscendo la bicicletta come il mezzo ideale per gli spostamenti brevi: è facile da usare e economicamente vantaggiosa. Inoltre, in molte situazioni, la bicicletta può essere più veloce dell’auto o dei mezzi pubblici, promuovendo anche un’attività fisica moderata che apporta benefici alla salute, come dimostrato dai medici che sottolineano come gli utenti abituali delle biciclette abbiano meno problemi circolatori e rischi di infarto. La bicicletta porta anche vantaggi collettivi, contribuendo a ridurre il traffico e l’inquinamento urbano: per esempio, un’auto che percorre 500 km consuma quasi 100.000 litri di ossigeno, l’equivalente del fabbisogno annuale di un adulto. Una città in cui i pedoni e i ciclisti possono circolare liberamente è una città più vivibile, anche per le attività commerciali.

“Il viaggio e la scienza” con Omar Di Felice e Cristian Rendina

Tra gli eventi in programma, spicca “Il viaggio e la scienza”, che si terrà domenica 24 settembre alle 21 presso il padiglione eventi in Largo Audifreddi a Cuneo. Durante questo evento, Omar Di Felice, campione di ultracycling, e Cristian Rendina, meteorologo, discuteranno dell’importanza della mobilità sostenibile alla luce dei cambiamenti climatici in corso e del loro impatto sui territori locali. Il pubblico avrà così l’opportunità di comprendere come muoversi in bicicletta possa diventare un mezzo efficace per riconoscere i segnali del cambiamento ambientale che avviene sotto i nostri occhi, ma a cui spesso prestiamo troppo poca attenzione.

[Tutti gli eventi sono gratuiti, alcune iniziative – dove indicato – sono a iscrizione obbligatoria]

Il programma completo del Cuneo Bike Festival è presente sul sito ufficiale della manifestazione