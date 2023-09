A Venezia Mestre il primo noleggio gratuito di Brompton in Italia

La Brompton, celebre bicicletta pieghevole inglese, arriva a Venezia con un progetto di noleggio gratuito, il primo in Italia. I promotori del progetto, Prossimi Impresa Sociale, affermano che “la bicicletta pieghevole è perfetta per questo territorio, e questo progetto mira a incentivarne l’uso”. La presentazione ufficiale avverrà il 24 settembre, sull’onda della Settimana Europea della Mobilità e in occasione di Venezia in Bici.

Un progetto per la mobilità sostenibile

In un momento in cui la mobilità sostenibile e l’intermodalità sono temi di grande rilevanza, il progetto di noleggio gratuito delle Brompton è una buona notizia. La Brompton è una bici pieghevole rinomata per la sua versatilità e la facilità con cui si piega in pochi secondi. Questo la rende ideale per chi vive in città o si sposta frequentemente, anche in combinazione con il trasporto pubblico locale.

I partner dell’iniziativa

Il noleggio gratuito delle Brompton sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2023 presso gli spazi di FabLab Venezia e Prossimi, all’interno del Parco Scientifico Tecnologico Vega. Questa iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione di diversi partner, tra cui Brompton Italia, che fornirà le biciclette, Scavezzon Biciclette, responsabile dell’assistenza tecnica, Vega, che promuoverà l’uso delle biciclette presso le aziende insediate, e FabLab Venezia, che metterà a disposizione gli spazi necessari.

Venezia e le infrastrutture ciclabili

La scelta di introdurre il noleggio gratuito di Brompton a Venezia è perfettamente in linea con gli sforzi del territorio per promuovere la mobilità sostenibile. La città lagunare ha recentemente implementato nuove infrastrutture ciclabili, tra cui il ponte ciclopedonale di via Torino, il collegamento di Viale San Marco, la nuova stazione di Porto Marghera e la ciclabile per Venezia stessa. Queste infrastrutture rendono la Brompton una soluzione ideale per muoversi rapidamente ed in modo ecologico in tutta la zona. Inoltre, la bicicletta pieghevole può essere agevolmente trasportata su treni e vaporetti, offrendo un’ottima intermodalità per la mobilità urbana.

Durata biennale ed eventi speciali

Il progetto di noleggio gratuito di Brompton a Venezia avrà una durata biennale, fino a settembre 2025, il che significa che gli abitanti e i visitatori della città lagunare avranno ampio tempo per sfruttare questa opportunità. Il lancio del progetto avverrà il 24 settembre nell’ambito di Venezia in Bici, una serie di eventi organizzati dal Comune di Venezia sull’onda della Settimana Europea della Mobilità 2023. La prima esperienza proposta sarà una pedalata in bicicletta seguita da un giro in battello fino all’isola di Sant’Erasmo.

Per tutta la durata del progetto, Prossimi promuoverà iniziative ed eventi che incentivino l’uso delle biciclette, tra cui pedalate, momenti didattici e talk. Questa iniziativa non solo migliorerà la mobilità a Venezia ma contribuirà anche a sensibilizzare le persone sull’importanza della mobilità sostenibile.

Informazioni e dettagli

Per ulteriori informazioni e dettagli sul noleggio gratuito di Brompton, è possibile visitare il sito web ufficiale di Prossimi Impresa Sociale all’indirizzo www.prossimi-ets.it/brompton-bike-sharing o il sito del Comune di Venezia dedicato a Venezia in Bici all’indirizzo www.comune.venezia.it/it/veneziainbici23#ORTI.