Car Free Day: la Giornata Mondiale Senza Auto per ripensare la mobilità urbana

Ogni 22 settembre – ultimo giorno della Settimana Europea della Mobilità – si celebra la “Giornata Mondiale Senza Auto” (World Car Free Day), un giorno intero dedicato a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di ridurre il traffico automobilistico nelle nostre città. Questa iniziativa promuove l’uso del trasporto pubblico, delle biciclette e degli spostamenti a piedi come alternative sostenibili alla guida del mezzo privato motorizzato, contribuendo così a mitigare l’impatto ambientale e migliorare la qualità della vita urbana.

In Italia i dati raccolti dall’associazione “Cittadini per l’Aria” che il traffico veicolare è la principale causa dell’inquinamento dell’aria nelle principali città italiane: una situazione che inquina e mina la sicurezza delle strade per gli utenti fragili, cioè chi utilizza la bici o va a piedi.

Ridurre il traffico automobilistico

La riduzione del traffico automobilistico è fondamentale per proteggere la salute dei nostri cittadini, in particolare dei più giovani e dei più anziani. Le città italiane, purtroppo, soffrono di alti livelli di inquinamento atmosferico, con esempi lampanti come Roma e Milano che registrano concentrazioni medie annuali di biossido di azoto oltre tre volte la soglia raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per la salute umana. Questo livello di inquinamento mette a rischio i bambini, esponendoli a malattie respiratorie e all’asma, come evidenziato dalla letteratura scientifica.

Il nodo sicurezza stradale

E chiaramente anche il tema della sicurezza stradale è centrale nelle politiche di mobilità: strade realizzate a uso e consumo delle quattro ruote vanno ripensate per incentivare e accogliere gli spostamenti a piedi e in bicicletta, privilegiando il trasporto pubblico con corsie preferenziali dedicate e mettendo in sicurezza gli incroci.

Car Free Day: come festeggiarlo

La Giornata Mondiale Senza Auto ci offre l’opportunità di riflettere su queste problematiche e adottare comportamenti più sostenibili. Ecco alcune una cinque azioni concrete per celebrare il Car Free Day:

Scegliere mezzi di trasporto alternativi : Il 22 settembre lasciate la vostra auto a casa e optate per il trasporto pubblico, la bicicletta o semplicemente andate a piedi. Questi mezzi sono non solo ecologici ma anche benefici per la salute (in particolare la bici).

: Il 22 settembre lasciate la vostra auto a casa e optate per il trasporto pubblico, la bicicletta o semplicemente andate a piedi. Questi mezzi sono non solo ecologici ma anche benefici per la salute (in particolare la bici). Promuovere la mobilità sostenibile : incoraggiate il vostro quartiere o la vostra comunità a implementare Zone a Traffico Limitato o pedonali. Queste aree favoriscono la socializzazione e rendono le città più vivibili.

: incoraggiate il vostro quartiere o la vostra comunità a implementare Zone a Traffico Limitato o pedonali. Queste aree favoriscono la socializzazione e rendono le città più vivibili. Sostenere politiche di mobilità sostenibile : chiedete ai vostri rappresentanti politici di adottare politiche volte a ridurre il traffico automobilistico e promuovere soluzioni di trasporto ecosostenibili.

: chiedete ai vostri rappresentanti politici di adottare politiche volte a ridurre il traffico automobilistico e promuovere soluzioni di trasporto ecosostenibili. Educazione nelle scuole : coinvolgere le scuole è fondamentale: le istituzioni educative possono sensibilizzare i giovani sulle questioni legate all’ambiente e alla mobilità sostenibile.

: coinvolgere le scuole è fondamentale: le istituzioni educative possono sensibilizzare i giovani sulle questioni legate all’ambiente e alla mobilità sostenibile. Condividere le esperienze: raccontate la vostra esperienza nel partecipare al Car Free Day e incoraggiate amici e familiari a unirsi a voi. La condivisione di storie positive può ispirare altri a cambiare il proprio comportamento.

Per un futuro sostenibile

In conclusione, il Car Free Day è un’occasione per dimostrare che un modello di mobilità più sostenibile è possibile e necessario. Ridurre il traffico veicolare non solo migliora la qualità dell’aria che respiriamo ma contribuisce anche città più sicure e vivibili per tutti, specialmente per i bambini e i giovani. Un futuro migliore inizia con le nostre scelte quotidiane, e la Giornata Mondiale Senza Auto è un passo – o una pedalata – nella giusta direzione.