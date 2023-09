Shimano richiama per ispezione alcune guarniture Ultegra e Dura-Ace: ecco quali

Shimano ha avviato un programma di richiamo volontario di ispezione e sostituzione per alcune delle sue guarniture stradali Hollowtech II a 11 velocità dei gruppi Ultegra e Dura-Ace. Questa iniziativa – comunicata dall’azienda nipponica di componentistica di bici tramite i suoi canali ufficiali – mira a garantire la sicurezza e l’incolumità dei ciclisti potenzialmente interessati dal problema. In questo articolo riportiamo i dettagli di questo programma di richiamo volontario e come i ciclisti possono verificare se le loro guarniture Ultegra e Dura-Ace sono coinvolte.

Il problema riscontrato

Il programma di richiamo volontario riguarda specificamente un lotto di guarniture strada Hollowtech II a 11 velocità prodotte tra il 1° giugno 2012 e il 30 giugno 2019. Il motivo principale dell’intervento è la possibile delaminazione dei materiali in queste guarniture, un problema che Shimano desidera risolvere per garantire la massima sicurezza dei ciclisti.

Come verificare se la tua guarnitura è coinvolta

Il processo di identificazione del problema può essere fatto per gradi successivi, ecco come.

Determinare se la tua guarnitura necessita di essere ispezionata

Inizia identificando il numero di modello della tua guarnitura, che può essere ULTEGRA FC-6800, FC-R8000 o DURA-ACE FC-9000, FC-R9100 e FC-R9100-P. Se la guarnitura non fa parte di queste non sono necessarie ulteriori azioni. Se la guarnitura invece è una di queste bisogna procedere con l’identificazione del codice di produzione sulla pedivella.

Identificare il codice di produzione sulla pedivella

I numeri di serie rilevanti sono stampigliati all’interno della pedivella, vicino alla parte inferiore del braccio, e i modelli interessati presentano specifici codici di produzione di due lettere. Questi codici di produzione – tutti relativi a guarniture prodotte prima di luglio 2019 – sono: KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, RA, RB, RC, RD, RE e RF.

Assicurarsi che il numero di serie e il codice di produzione sulla pedivella corrispondano a quelli indicati sopra è fondamentale per determinare se la guarnitura è coinvolta nel programma di ispezione e sostituzione. Se il codice non corrisponde, la tua guarnitura non è coinvolta e non richiede ulteriori azioni. Altrimenti, se il codice corrisponde a uno di quelli succitati occorre portare la bicicletta al rivenditore per l’ispezione.

Portare la bicicletta al rivenditore per l’ispezione

Shimano ha sviluppato un processo di ispezione per le guarniture coinvolte. Gli ispettori dei rivenditori Shimano autorizzati saranno in grado di identificare eventuali segni di rottura o delaminazione dei materiali durante l’ispezione.

Se la tua guarnitura – che appartiene al lotto da controllare – mostrerà problemi durante l’ispezione ti verrà fornita una guarnitura Shimano sostitutiva, che il rivenditore monterà gratuitamente sulla tua bici.

Shimano: consigli per la sicurezza

Infine, come sottolinea Shimano al termine della nota riguardante il programma di richiamo volontario, una serie di consigli per la sicurezza: “Se la tua guarnitura supera l’ispezione e non presenta segni di delaminazione, ti ringraziamo per la pazienza e la diligenza nel completare l’ispezione. Per favore, continua a goderti le tue uscite in bici. Fai mettere a punto e fai controllare regolarmente la tua bicicletta, chiedi al tuo rivenditore consigli basati sulle tue abitudini di guida. Presta attenzione ai cambiamenti acustici e al comportamento della tua bici in movimento. Shimano invita tutti gli utenti a leggere attentamente il manuale fornito con la bicicletta e tutti i singoli componenti a garanzia di un utilizzo sicuro e una corretta manutenzione. I manuali dei prodotti Shimano sono disponibili online all’indirizzo: si.shimano.com“.

Tutte le informazioni e le faq sul richiamo in oggetto sono presenti sul sito bike.shimano.com