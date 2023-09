Cicloturismo al femminile: MIA Women Ride, in bici lungo la Ciclovia AIDA

Il cicloturismo al femminile è in costante crescita, e questo trend è stato confermato dalla MIA Women Ride 2023. L’evento, giunto alla sua terza edizione, ha visto la partecipazione di 200 donne e si è svolto lungo la suggestiva Ciclovia AIDA, da Verona a Venezia, dal 22 al 24 settembre 2023. Dopo il successo delle prime due edizioni, la partecipazione è cresciuta del 25%, dimostrando che le donne sono sempre più appassionate del cicloturismo e desiderose di fare parte di questa comunità.

La MIA Women Ride 2023

MIA Women Ride è stato il primo viaggio in bicicletta in Italia dedicato esclusivamente alle cicliste. Questo evento ha riunito donne di tutte le età, dai 9 ai 75 anni, provenienti da ogni angolo del Belpaese (e qualcuna anche dall’estero). Le partecipanti hanno percorso 180 km divisi in tre tappe, da Verona a Forte Marghera, portando con sé un messaggio chiaro: le donne sono appassionate del cicloturismo, desiderano partecipare e vogliono farlo insieme.

Il percorso e le tappe

Il percorso si è svolto interamente lungo la Ciclovia AIDA, un progetto della FIAB che collega le città del Nord Italia dal Moncenisio (Piemonte) a Trieste (Friuli Venezia Giulia). La prima tappa da Verona a Montorso Vicentino ha attraversato luoghi suggestivi lungo l’Adige e i vigneti di Soave, con arrivo a Villa Da Porto Barbaran. La seconda tappa da Montecchio Maggiore a Mira ha toccato i centri storici di Vicenza e Padova, offrendo una ciclabile sull’argine del Bacchiglione e una tappa alla Ciclosteria di Stra, con arrivo a Mira lungo il canale del Brenta. La chiusura è stata dedicata alle ciclabili del Comune di Venezia, con un finale al Forte Marghera.

La comunità delle partecipanti

MIA Women Ride 2023 non è stato solo un viaggio, ma un incontro di una comunità. Le partecipanti hanno condiviso lungo il percorso storie, confidenze e sorrisi. Ogni ciclista ha incoraggiato le altre, creando un incrocio di generazioni diverse. Sorprendentemente, c’erano anche due tandem con cicliste non vedenti e un’intera famiglia con nonna, mamma e nipote a pedalare insieme. L’evento ha dimostrato che il cicloturismo può unire donne di diverse età ed esperienze, sempre unite e coraggiose.

Momenti speciali

Ogni tappa è stata accompagnata da momenti speciali, come la presentazione dell’ultimo libro di Monica Nanetti “Se ce l’ho fatta io”. O come le “Ragazze in Tandem”, un progetto della ciclista non vedente Giusi Parisi che sta girando l’Italia in bici assieme ad altre amiche in tandem, e la coppia di cicloviaggiatrici LesBikee.

Diverse modalità di partecipazione

MIA Women Ride ha offerto tre modalità diverse di partecipazione: unsupported, supported e supported+hotel, permettendo a ogni ciclista di vivere l’esperienza secondo le proprie esigenze. Il pacchetto hotel ha registrato il tutto esaurito, dimostrando la crescente popolarità dell’evento.

Organizzatori e motivazioni

L’evento è il risultato dell’impegno di tre diverse realtà che operano da anni nel settore del cicloturismo italiano:

le Cicliste per Caso – Linda Ronzoni e Silvia Gottardi – un duo di cicloturiste/blogger tra le più conosciute d’Italia – il loro documentario “Grizzly Tour” è visibile su Amazon Prime e il loro libro “L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada” è in tutte le librerie;

– e – un duo di cicloturiste/blogger tra le più conosciute d’Italia – il loro documentario “Grizzly Tour” è visibile su Amazon Prime e il loro libro “L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada” è in tutte le librerie; Witoor , società specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi in bicicletta unici in Italia – tra i quali Rando Imperator e il tour Bike Night;

, società specializzata nell’ideazione e organizzazione di eventi in bicicletta unici in Italia – tra i quali Rando Imperator e il tour Bike Night; Ciclovia AIDA-Alta Italia da Attraversare, un progetto nato nel 2016 a cura di FIAB Onlus, inserito nella rete Bicitalia e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

MIA Women Ride 2023 è stata un’esperienza che ha dimostrato la forza e la determinazione delle donne nel fare cicloturismo creando un legame speciale tra tutte le partecipanti.