La Kidical Mass raddoppia: la pedalata dei bambini riempie le strade di Roma

Dopo il successo della prima edizione lo scorso maggio, il secondo appuntamento del 2023 della Kidical Mass a Roma ha confermato le attese: anzi, le ha superate. Nella soleggiata ultima domenica di settembre la Capitale è stata testimone di questo evento realizzato in occasione del decimo anniversario del programma “Bike to School”.

Kidical Mass a Roma domenica 24 settembre 2023, la partenza in Piazza di Spagna (foto di Sergio Gatto)

Le strade di Roma hanno accolto la seconda edizione di “Scatenati in Bici – La Kidical Mass a Roma”, un’iniziativa congiunta organizzata dalle associazioni Bike to School, Rebike, Salvaiciclisti Roma, Clean Cities, Legambiente Lazio, A Sud, Fiab Lazio e con la partecipazione di una decina di gruppi romani del Bike to School.

Kidical Mass a Roma: la seconda edizione del 2023

La manifestazione di domenica 24 settembre 2023 ha dunque superato le aspettative, coinvolgendo centinaia di bambine e bambini, insieme alle loro famiglie. Grazie ai volontari presenti, in collaborazione con la Polizia di Roma Capitale che ha scortato il ciclocorteo, i partecipanti hanno potuto godere di una giornata di pedalate in piena libertà e sicurezza attraverso il centro storico della Capitale. Il serpentone colorato e festoso si è snodato tra alcuni dei luoghi più iconici di Roma, restituendo per un giorno vitalità e colore a spazi solitamente dominati dalle auto.

La Kidical Mass del 24 settembre 2023 a Roma (foto di Sergio Gatto)

L’arrivo in Campidoglio e le richieste all’Amministrazione

Come già avvenuto in passato, il corteo è terminato sotto l’Aula Giulio Cesare – sede del Comune di Roma – invadendo pacificamente Piazza del Campidoglio per ribadire le richieste rivolte all’Amministrazione Capitolina. Queste richieste mirano a creare strade più sicure e adatte ai bambini, partendo dalle Strade Scolastiche e includono:

La realizzazione di 100 Strade Scolastiche cittadine entro i prossimi 3 anni.

L’istituzione di figure di Mobility Manager a livello municipale e/o scolastico per lavorare su piani di spostamento casa-scuola locali.

L’incentivazione dei pedibus e delle iniziative Bike to School esistenti, coinvolgendo attivamente gli attivisti nella programmazione di nuove iniziative.

La pianificazione della messa in sicurezza sistematica degli attraversamenti e dei percorsi pedonali e ciclabili casa-scuola per favorire la mobilità a piedi, in bicicletta e la micromobilità.

La sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso una campagna di comunicazione e la produzione di materiali informativi per genitori e insegnanti, oltre a gadget per i bambini.

La promozione di forme di incentivazione attraverso giochi e competizioni virtuose tra le scuole, premiando quelle che si sono maggiormente impegnate in questa direzione.

Roma: la Kidical Mass del 24 settembre 2023 arriva in Piazza del Campidoglio (foto di Sergio Gatto)

Per una città a misura di bambino

Il panorama urbano oggi è in gran parte dominato dalle automobili e costringe i bambini a muoversi, giocare e socializzare in spazi ristretti, insicuri e insalubri. Questo rende le nostre città ostili e poco adatte alle persone. Il successo di partecipazione alla manifestazione di domenica 24 settembre, nel suo piccolo, dimostra la forte volontà di cambiamento in una città come Roma, con il più alto numero di auto pro capite d’Europa. Perché una città a misura di bambino è una città più bella e vivibile per tutti.

Prossimo appuntamento

Il percorso di “Scatenati in Bici” non si ferma qui. Già è in programma un nuovo appuntamento primaverile, che promette di coinvolgere ancora più persone. La speranza degli organizzatori e che l’amministrazioni locale non resti inerte di fronte a questa spinta propulsiva verso un futuro più sostenibile e sicuro per tutti i cittadini di Roma, a partire dai bambini.

Per organizzare un Bike to School nella propria scuola si può scrivere a [email protected]