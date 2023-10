Webinar gratuiti di Bikeitalia e CISM su Scienze Motorie e Ciclismo

In occasione dell’avvicinamento a Campus Bike Convention, il primo evento formativo su ciclismo e performance mai realizzato in Italia, ci saranno dei webinar gratuiti sul tema del ciclismo.

I webinar sono realizzati in collaborazione con CISM, Comitato Italiano Scienze Motorie. Gli interventi saranno realizzati dal team di Bikeitalia, per parlare di biomeccanica, allenamento e preparazione atletica per il ciclismo da un punto di vista scientifico e pratico, al fine di offrire al laureato in scienze motorie uno specchio di quello che è il mondo del ciclismo.

Il programma dei webinar gratuiti

4 Ottobre ore 21:00 – “Il ruolo del chinesiologo nel ciclismo moderno” – Omar Gatti (coordinatore dei Bikeitalia LAB, l’unica rete in Italia composta esclusivamente da biomeccanici laureati)

– “Il ruolo del chinesiologo nel ciclismo moderno” – (coordinatore dei Bikeitalia LAB, l’unica rete in Italia composta esclusivamente da biomeccanici laureati) 19 Ottobre ore 21:00 “Ottimizzare la prestazione del ciclista: biomeccanica, nutrizione, preparazione atletica” Lorenzo Davini , Alessandro Rovelli , Alessandro Gallizia (scienze motorie), MIranda Valtorta (dietista)

“Ottimizzare la prestazione del ciclista: biomeccanica, nutrizione, preparazione atletica” , , (scienze motorie), MIranda Valtorta (dietista) 9 Novembre ore 21:00 “La gestione del ciclista amatoriale” Paolo Gaffurini (Phd in scienza dell’allenamento e professore all’Università di Brescia)

I relatori dei webinar gratuiti

Paolo Gaffurini : PhD in scienza dell’allenamento e professore all’università di Brescia;

: PhD in scienza dell’allenamento e professore all’università di Brescia; Omar Gatti : dottore in scienze motorie e cycling health specialist;

: dottore in scienze motorie e cycling health specialist; Lorenzo Davini : dottore in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico;

: dottore in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico; Alessandro Rovelli : dottore magistrale in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico;

: dottore magistrale in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico; Alessandro Gallizia : dottore in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico;

: dottore in scienze motorie, biomeccanico e preparatore atletico; Miranda Valtorta: dottoressa magistrale in scienze della nutrizione umana e dietista specializzata in sport di endurance;

Come partecipare

I webinar si terranno sulla pagina del CISM, avranno una durata di 40 minuti oltre a una sessione di Q&A finali e vogliono essere un’opportunità per il chinesiologo di conoscere il mondo del ciclismo, che ha disperatamente bisogno di chinesiologi competenti e che può essere un’opportunità di crescita personale e professionale per il laureato in scienze motorie.

A tutti i partecipanti verrà offerto un coupon sconto per la successiva partecipazione a Campus Bike Convention.